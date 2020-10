Moclinejo cierra parques infantiles y anula actividades deportivas municipales para evitar la propagación del Covid-19

El alcalde de Moclinejo, José Luis González, informó el pasado viernes al municipio del cierre de todos los parques infantiles de la localidad para evitar la propagación del Covid-19, así como todas las actividades deportivas dependientes del Ayuntamiento.

Medidas que serán efectivas hasta que el regidor emita un nuevo decreto. Así, desde el Consistorio señalaron que debido al aumento de casos en el municipio, por encima de los ratios establecidos por las autoridades sanitarias, y para evitar la propagación, se adoptaron estas medidas.

Según los datos aportados al Consistorio por la Delegación de Salud y Familias de Málaga, hay diez casos activos en el pueblo, de algo más de 3.000 habitantes. Y la tasa por cada 100.000 habitantes se sitúan en 1.022,8. "Es por ello que pedimos a todos los vecinos y vecinas sean responsables en seguir rigurosamente las instrucciones indicadas por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía", han añadido.

También se solicita a las personas contagiadas, así como a los familiares convivientes, que guarden la cuarentena necesaria para evitar que la localidad "sea un foco de propagación de la enfermedad".

En el bando municipal, el regidor solicita a los vecinos que tengan a familiares contagiados por el Covid-19 "que se abstengan del contacto social con otros vecinos". "Tenemos personas muy vulnerables a las que tenemos que proteger, nuestros mayores, y es un tema de responsabilidad social e individual, y guarden la cuarentena necesaria para evitar que nuestra localidad sea un foco de propagación de la enfermedad", sostiene.

Desde el Ayuntamiento de Moclinejo han señalado este lunes a través de sus redes sociales que se apoye a las personas enfermas y no se discrimine ni juzgue. "Tener Covid no es un delito, no discrimines, no juzgues, no divulgues. Apoya a la persona que lo padece. No sabes cuándo te va a tocar a ti", apuntan, al tiempo que recuerdan las medidas actualmente vigentes en Andalucía.