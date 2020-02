El Columpio Asesino, Ginebras, La Trinidad y We Are Not Dj's estarán en Ojeando Festival 2020

Cuatro grupos más aterrizan en el planeta Ojeando Festival 2020. Así, a las primeras confirmaciones para el Escenario Patio-Victoria como La Casa Azul, Javiera Mena o Elyella, se suman cuatro nuevos nombres: El Columpio Asesino, Ginebras, La Trinidad y We Are Not Dj's, según ha asegurado informado desde la organización.

Han recordado, además, que en tres días verá la luz el esperadísimo nuevo trabajo de El Columpio Asesino. Bajo el título Ataque Celeste, la banda vuelve tras unos años de silencio y preparación de este elepé. El Escenario Patio-Victoria de Ojeando Festival será el sitio y momento perfectos para volver a demostrar que lo suyo son los directos arrolladores y las canciones pegadizas.

Por su parte, Ginebras es una girlband emergente nace desde Madrid con muchas ganas de hacer ruido dentro del panorama musical nacional con los ritmos del universo más popero. Con solo un EP, Dame 10:36 minutos, se han convertido en todo un fenómeno que terminará de calar en el público con el lanzamiento de su primer largo, previsto también para este mismo año.

Asimismo, Nuevas Dignidades es cómo La Trinidad ha bautizado a su primer EP. Bajo el sello Sonido Muchacho, estas tres canciones se lanzan afiladas y directas, a modo de carta de presentación con las que el trío malagueño quiere demostrar que no todo está vendido al autotune. La banda llegará el próximo mes de julio al Escenario Patio-Victoria para hacer vibrar al público con hits tan redondos como "La Joya".

Por último, cerrando la tanda de confirmaciones llega We Are Not Dj's. Cuando el dúo sale al escenario el público baila sin descanso, son creadores de sets con los que recorren salas y festivales, sesiones que mezclan temas indie-pop reconocidos por todos y míticas del rock y la electrónica. Una energía arrolladora que no podía faltar en el line-up del festival de este año.

Concurso nuevos talentos 2020

Ojeando Festival siempre da comienzo con su concurso de Nuevos Talentos, patrocinado por la Fundación SGAE. El plazo de inscripción para dicho certamen finaliza el día 23 de este mismo mes.

De entre todos los participantes, se elegirá el proyecto ganador que tendrá la oportunidad de tocar en el festival y conseguir el 'Premio Fundación SGAE', además de otros grandes privilegios. Toda la información está disponible en la web oficial.

Los abonos para asistir los dos días (10 y 11 de julio) al festival ya están disponibles en su página oficial o en Eventbrite por solo 32 euros, un precio que previsiblemente se encarecerá cuando se agote el primer cupo de entradas y/o conforme se vayan sabiendo nuevos nombres.