El PP-A analizará las "consecuencias" de las palabras del concejal de Torrox sobre los migrantes

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha manifestado este viernes que en los órganos del partido se van a analizar las "consecuencias" de las polémicas palabras del concejal de Cultura y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Torrox, Salvador Escudero, del Grupo Popular, sobre los migrantes, aunque ha apuntado que ya pidió "perdón".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, Repullo, tras ser preguntado sobre si ese concejal debería dimitir, no se ha pronunciado al respecto y ha señalado que la noticia es lo que está pasando con unas personas que llegan a nuestras costas "y tienen la necesidad de una serie de servicios" que se los tienen que dar las administraciones.

"Este concejal ha pedido perdón y forma parte de un partido serio que tiene unos trámites y unos órganos internos y ahí se van a valorar las consecuencias que tienen las manifestaciones que hizo ayer; pero él pidió perdón", ha señalado Repullo. Ha insistido en que se están valorando las "consecuencias de esas declaraciones en los órganos internos del partido, que es lo que se hace siempre y no es algo excepcional, y es algo objetivo que pidió perdón".

El PP llama a los ciudadanos a participar en su acto de Málaga contra la amnistía

Por otro lado, Repullo ha efectuado un llamamiento a los ciudadanos a participar en el acto que ha convocado contra la aministía este domingo en Málaga, que ha calificado de "social" y no "político" y en el que participarán su líder, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El secretario general del PP andaluz ha dicho que confía en que la concentración "será un éxito" y que se "llenarán" la céntrica Plaza de la Constitución y las calles de alrededor.

Ha añadido que los populares defienden "lo que tendrían que defender el PSOE y otros partidos: la igualdad", de forma que "cualquiera, viva donde viva, tenga los mismos derechos y las mismas obligaciones".

En este sentido, ha asegurado que "eso es lo que quieren romper Pedro Sánchez, los independentistas, los nacionalistas e incluso aquellos que defendieron a la banda terroristas y todavía no se arrepienten de nada de lo que hizo la banda" y ha indicado que el objetivo del acto es "enarbolar la bandera de la igualdad".

Ha llamado a participar a "los que quieren hacer lo posible por cambiar esa posible historia que nos podemos encontrar: que Pedro Sánchez sea presidente con apoyo de los independentistas, nacionalistas, los que defendían a ETA y la marca blanca de Podemos, que es Sumar".

Repullo ha señalado que "los españoles no votaron amnistía o referéndum para independizar una parte de España, no se ponía en duda la unidad de España ni defender que los que cometieron delitos, por los que otros están en la cárcel, ni siquiera pasen por un juzgado", y ha pedido que eso no ocurra y se pregunte a los españoles qué quieren pudiendo volver a votar.

"La amnistía y el referéndum no vienen solos, vienen con un pacto económico que degrada aún más a Andalucía, que pierde 1.000 millones de euros todos los años por una infrafinanciación que no es justa y que no se va a corregir si ya negocian 40.000 millones de euros extras para Cataluña y que le perdonen deudas del Gobierno catalán porque han gestionado mal por financiar procesos independentistas", ha indicado.