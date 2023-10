El PSOE denunciará por delitos de odio al edil del PP de Torrox que comparó a los migrantes con animales

La portavoz del PSOE en Torrox y diputada nacional, Mari Nieves Ramírez, ha anunciado la denuncia ante Fiscalía por delitos de odio al concejal del PP en esta localidad, Salvador Escudero, "por su comparación de los migrantes con animales".

"Cualquier partido democrático no tardaría ni un segundo en cesar a cualquier miembro de su organización por unas declaraciones tan deleznables, racistas y xenófobas. Estas declaraciones vertidas por el concejal del Partido Popular de Torrox, Salvador Escudero, tienen el beneplácito del alcalde Óscar Medina, puesto que en estos momentos, a día de hoy, en esta hora, todavía no lo ha cesado en su cargo y en su responsabilidad por sus declaraciones", ha afirmado.

Ramírez ha señalado que en sus palabras --del concejal-- "dice claramente que parecen que vienen aquí a robar coches o incluso que van a contagiar el tifus, como ya han hecho en Canarias, palabras que han sido desmentidas por el gobierno de Canarias. Yo creo que estas declaraciones no tienen cabida en un Estado democrático y no tienen cabida, por supuesto, en el municipio de Torrox", ha expresado la socialista.

"Esta es una forma más del Partido Popular utilizando esta crisis migratoria, para ir contra el gobierno de Pedro Sánchez, sin ningún tipo de escrúpulos. Y a mí me gustaría reflexionar y hacer pensar a la gente que estamos en un momento complicado y es descorazonador ver declaraciones de este tipo de representantes públicos, de políticos, que lo que tienen que estar haciendo es apelar a la calma y a la tranquilidad en vez de estar permanentemente con el mechero incendiando las calles", explica.

Según la también miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, "el alcalde de Torrox ha hecho también declaraciones cuestionando todo el proceso, pero ha sido en este caso el concejal del PP, Salvador Escudero, el que ha tenido el exceso verbal. Hay que recordar como Cruz Roja es la entidad que se está encargando de gestionar esta crisis aquí en la provincia de Málaga, una crisis migratoria que desde el Gobierno de Canarias han pedido ayuda al Gobierno de España y que seamos solidarios en la península. Y hay que recordar que el Gobierno de España y Cruz Roja están haciendo en estos momentos lo que hay que hacer, que es garantizar los derechos humanos, garantizar los derechos a estas personas".

"No se puede permitir este tipo de declaraciones como la que él está haciendo y sobre todo la que está haciendo su concejal. Por eso pedimos directamente a Patricia Navarro, presidenta del Partido Popular en Málaga, y a Juanma Moreno, presidente del Partido Popular de Andalucía, para que cesen de inmediato, puesto que no lo ha hecho el alcalde de Torrox, Óscar Medina, a este concejal que está representando a sus siglas. Cualquier partido democrático tiene que actuar de inmediato ante personajes como este y declaraciones tan ruines", exige Ramírez.

La portavoz del PSOE en Torrox revela que "se avergüenza que mi pueblo, Torrox, sea conocido a nivel nacional por este tipo de declaraciones y por personas que hacen este tipo de declaraciones. Torrox es tolerante, Torrox no es racista. Por eso también quiero anunciar en el día de hoy que en nombre del Partido Socialista de Málaga y de Torrox quiero comunicar una acción legal importante que vamos a llevar a cabo. Hemos encargado a los servicios jurídicos del PSOE de Málaga la preparación de una demanda que llevaremos ante la Fiscalía por posibles delitos de odio y discriminación", ha lamentado.

"Estas declaraciones son inaceptables y no podemos tolerarlas. Van en contra de la dignidad de las personas y no podemos permitirlo. Vamos a continuar, desde el Partido Socialista, haciendo pedagogía, contándole a la gente lo que está pasando, sin bulos, sin mentiras, sin crispar el ambiente, y sobre todo lo que vamos a hacer es garantizar que sigamos construyendo una sociedad donde no tenga cabida ni la discriminación, ni comentarios racistas y xenófobos", ha finalizado.