Prohibido llenar piscinas, regar huertos o baldear con agua de red en Fuente de Piedra

El Ayuntamiento de Fuente de Piedra ha emitido un bando recordando a sus vecinos la prohibición de llenar piscinas con agua procedente de la red pública. Desde hace años, la localidad mantiene una situación muy delicada en cuanto a suministro de agua. Ahora, tras la entrada en servicio de su planta potabilizadora, los vecinos pudieron volver a consumir el agua que sale por sus grifos, aunque la planta tiene una capacidad limitada y ya el pasado año ante el incremento del consumo en verano se tuvo que lanzar un llamamiento para evitar tener que realizar cortes en el suministro.

“Desde el Ayuntamiento se ruega encarecidamente a la población que llene las piscinas con agua de pozo y que hagan uso de esta iniciativa para evitar que se agraven los problemas de suministro de agua”, indicaron mediante un comunicado

Ahora, desde el Consistorio se recuerda que el pasado año ya se firmó un compromiso por parte de los vecinos para mantener el agua de sus piscinas durante el invierno y así hacer un uso responsable de la misma, aunque proceda de pozos que no son aptos para el consumo humano.

En este sentido, se anunció que se está negociando con agricultores el suministro, señalando que “el Consistorio, dentro de sus posibilidades, pondrá a disposición de los vecinos el agua de pozo para tal fin, siendo ésta muy limitada”. Eso sí, en todo caso serán los propios vecinos los que se tengan que hacer cargo del coste que supondrá el transporte de la misma.

Además del llenado de piscinas, desde el Ayuntamiento también recordaron que tampoco se puede utilizar el agua de la red para regar huertos, baldear patios o fachadas de las viviendas.

Embalses al 35%

Con los siete embalses de la provincia al 35% y cayendo cada día, ya no solo los regantes están preocupados por la situación, sino también el sector turístico. Por ello, Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte, lanzó el pasado miércoles un mensaje tranquilizador: “El suministro de agua está garantizado para la época estival” en la Costa del Sol y en Málaga.

Después de conocer de mano de la Consejería de Medio Ambiente que “se han arreglado todas las actuaciones de urgencias, quedando pocas por terminar”, incidió en que “no hay preocupación por el suministro”. Sin embargo, Bernal hizo hincapié en que el hecho de que vaya a haber agua este verano, “no significa que no tengamos que extremar precauciones y trasladar a la población criterios de consumo que ya empiezan a ser necesarios”.

La situación de los regantes malagueños

Los que sí tienen restricciones actualmente, y seguirá así, son los agricultores. En el caso de Málaga, en la zona de la Axarquía, los agricultores no tienen acceso al agua del pantano de la Viñuela -al 10% de su capacidad total con tan solo 16 hectómetros de agua-. Actualmente, están regando sus cultivos con aguas regeneradas y las que tienen en los pozos, pero estas no hacen más que agotarse, puesto que al no llover, no se reponen.

Los regantes de la zona del Valle del Guadalhorce para este año hidrológico tienen un 25% menos de agua que el año pasado. Hasta ahora les habían proporcionado 40 hectómetros de agua, pero ante la falta de precipitaciones, este año les llegarán 10 hectómetros. En cuanto al abastecimiento, sufrirán un 5% de reducción