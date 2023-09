La reacción en El Burgo y Ardales tras la detención en Málaga del sacerdote, padre Fran, por violar a mujeres

El silencio impera en El Burgo entre sus vecinos en el momento que aparecen los medios de comunicación, incluso en algún corrillo en el que están hablando del arresto del que era el sacerdote del municipio por presuntamente abusar de mujeres bajan el tono y hasta detienen la conversación en el momento que detectan la presencia de algún reportero o persona foránea que puedan pensar que lo es.Preservando su anonimato, algunos acceden a hablar del asunto, aunque el mensaje se vuelve a repetir una y otra vez: "Era un hombre muy normal con un trato muy agradable", al tiempo que coinciden que no han tenido mucho tiempo para conocerlo porque llevaba poco tiempo como responsable de la parroquia.

Una de las pocas vecinas que no tiene problemas en hablar del tema es Francisca Ramírez, que asegura que “aquí ese hombre no tuvo ningún comportamiento raro, era muy agradable”. Ella, que se califica como una persona cercana a la comunidad de la parroquia, sostiene que en ningún momento tuvo sensación de que se estuviese sobrepasando ni nada parecido. “Fuera de aquí no sé lo que haría, pero aquí no hizo nada”, defiende.

Los vecinos sí reconocen que en estos días, tras saltar la noticia, es tema de conversación habitual y la mayoría coinciden en señalar la “sorpresa” por las informaciones que están saliendo a la luz.

Mientras tanto, en Ardales, municipio en el Francisco J. fue párroco durante cuatro años, también se extiende la conmoción entre los vecinos tras conocer que se trataba del mismo cura. “Estamos conmocionados. Es que ha sido cura de aquí cuatro años, la gente confía en ellos”, señala el alcalde del municipio, Juan Alberto Naranjo, al que le cuesta articular palabras al referirse a este caso porque reconoce que está en “shock”.

Desde el Ayuntamiento han condenado los hechos y han puesto los servicios municipales al servicio de cualquier persona que se puedan sentir afectada, aunque, según dijo “no tenemos constancia de que existan víctimas de aquí”.