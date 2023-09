El sacerdote detenido por violar a mujeres denunció los escándalos de pederastia que han salpicado a la iglesia

Diversas son las entrevistas que Francisco Javier C., el sacerdote detenido por supuestamente drogar, violar y grabar a mujeres, ha ofrecido a lo largo de su carrera religiosa. Con tan solo 24 años, el cura -aún entonces en su segundo curso como seminarista- contaba cómo su madre, monja de clausura primero y catequista después, le había inculcado la vocación religiosa. También aprovechó para denunciar públicamente los escándalos de pederastia que han salpicado a la iglesia durante los últimos años, calificándolos de "vergüenza"

"Con la premisa de que esas personas no deben ser juzgadas de forma pública, esperemos que puedan ser juzgados por la Justicia y a continuación que la iglesia tome una decisión", manifestaba en una entrevista de de La Opinión de Málaga. Atajar los problemas "es algo muy importante para la iglesia de hoy", añadía.

Nueve años más tarde, Francisco ha resultado detenido en Vélez-Málaga por supuestamente cuatro agresiones sexuales y cinco delitos contra la intimidad. Según las averiguaciones policiales, el cura llegó a sedar a al menos cinco mujeres para violarlas en estado de inconsciencia mientras las grababa. Los hechos se habrían producido en diferentes años y localidades.

Nacido en 1990, este cura comenzó sus estudios relacionados con la fe cristiana en 2008 y hasta el 2010 estuvo realizando el postulado con la comunidad trinitaria. Fue ese año cuando se trasladó a Antequera, donde realizó el noviciado. En 2013 se incorporó al Seminario Mayor de Málaga, donde permaneció hasta 2017, cuando fue ordenado sacerdote. El 25 de junio de 2017 la Iglesia de San José, en su localidad natal, Vélez-Málaga, escuchó por primera vez su palabra, tal y como informaba hace años un portal de información cofrade.

Su primer destino como cura tras ordenarse fue en Ardales y Carratraca. En 2021, tomó posesión como párroco de Santa María de Micaela de Melilla. A su llegada, el sacerdote aseguró sentirse apenado por dejar los pueblos donde pasó sus primeros cuatro años, pero también manifestó sus "ganas" e "ilusión" por formar "una nueva familia" en su nuevo destino. Fue durante su etapa en Melilla donde supuestamente conoció a su pareja, con la que compartía vivienda y la misma que denunció encontrar un disco duro con vídeos en los que se observa al detenido realizar prácticas sexuales con diferentes mujeres supuestamente en estado de inconsciencia.

Durante su trayectoria, la Diócesis de Málaga también ha publicado diversas entrevistas del sacerdote que han podido ser consultadas por este periódico, aunque a partir de este lunes no estaban disponibles para su lectura en la web de la sede eclesiástica. Sin embargo, se ha comprobado que el resto de publicaciones de otros religiosos, que datan de fechas similares, continúan disponibles.

En uno de los artículos, con fecha de 2019, Francisco Javier, preguntado por su "peor pecado", Francisco Javier respondía "la soberbia y el sentirse imprescindible". Además, manifestó que le gustaba "bastante" complicarse la vida. "Después me quejo cuando me la he complicado demasiado, pero en el fondo dedicar mi vida plenamente al servicio del Evangelio y de los hermanos es una inmensa Alegría", indicaba.