Torremolinos estudia un plan de ajuste para bajar tasas municipales

El nuevo equipo de gobierno de Torremolinos está estudiando un plan de ajuste para implementar modificaciones que permitan la suspensión de la zona azul o la rebaja de las tasas municipales, así como desde Alcaldía se asumirán las áreas de Turismo e Igualdad, según ha anunciado este miércoles la alcaldesa, Margarita del Cid.

Así lo ha destacado la regidora en la primera rueda de prensa que ha dado como alcaldesa tras celebrarse el pasado lunes el pleno para la votación de la moción de censura con la que el PP ha expulsado al socialista José Ortiz de la Alcaldía, la cual fue apoyada por Vox, Ciudadanos (C´s) y los concejales no adscritos Nicolás de Miguel y Avelina González.

De esta forma, Del Cid ha considerado necesario “rebajar la presión fiscal y recaudatoria en un momento en el que lo que necesitan las familias del municipio”, valorando que “es un apoyo por parte de su Ayuntamiento para afrontar una recuperación económica y social tras unos meses muy complicados a raíz de la pandemia”.

Para ello, la alcaldesa ha señalado que será necesario incluir medidas correctoras que garanticen el cumplimiento del plan de ajuste, “pero que éste no derive en el bolsillo de los vecinos”, asegurando que se pondrá el acento “en la supresión de gastos políticos y superfluos”.

De esta forma, el nuevo ejecutivo arranca motores con una primera toma de contacto y tras reunirse con los jefes de los servicios municipales y los responsables de las empresas municipales, trabaja en un diagnóstico sobre la situación municipal “que arroja una serie de cuestiones muy complicadas, hasta el punto de que algunas de ellas deben ser corregidas en cuestión de horas”.

Al respecto, ha puesto como ejemplo que el nuevo Ejecutivo local va a tener que acometer la inyección urgente de 600.000 euros a la empresa municipal de limpieza Litosa para evitar su disolución de aquí al 31 de diciembre, ya que según ha explicado “el anterior equipo de gobierno contrató entre el 10 y el 14 de diciembre a cincuenta personas”.

Asimismo, Del Cid ha cuestionado que aún no se haya ejecutado el traslado de materiales de Samset a una nave nueva por la que el Ayuntamiento lleva pagando 7.000 euros al mes desde hace seis meses, estimando que “tras haber desembolsado 42.000 euros de los torremolinenses, podrían haberle dado ya a la nave un uso adecuado”, por lo que ha asegurado que se agilizará lo máximo posible este traslado.

Por otro lado, la alcaldesa ha avanzado que se va a revisar “de forma concienzuda” la política de contratación llevada a cabo en la empresa municipal Aselimsa, al considerar que se podrían haber cometido “como mínimo, serias irregularidades”.

En cuanto al reparto de concejalías, Del Cid ha destacado que desde Alcaldía se asumirán las delegaciones de Igualdad y de Turismo, subrayando que “es toda una declaración de intenciones porque en ambas facetas me voy a implicar directamente”. Asimismo, esta área se encargará de Comunicación, Protocolo y Palacio de Congresos.

En el lado popular, Marta Huete será la responsable de la primera Tenencia de Alcaldía, Personal, Administración electrónica, compras y contratación; Ramón Alcaide asumirá tercera Tenencia de Alcaldía, Deportes, Parques y Jardines y Servicios Operativos; y Francisco García Macías las áreas de Cultura, Educación, Juventud, Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, Casa de la Cultura y Casa de las Navajas.

Igualmente, Gema Pérez Recuerda llevará las concejalías de Bienestar Social, Vivienda y la Agencia Municipal de Promoción y Desarrollo Local; y Gloria Manoja hará lo propio con Recursos Europeos, Tráfico y Transportes, Asesoría Jurídica, Padrón, Callejero y Fomento del Emprendimiento.

El popular Luis Rodríguez será el responsable de Hacienda, empresas municipales y playas; José Manuel Ruiz Rivas se encargará de las áreas relativas a Eventos y Tradiciones, Mayores, Participación Ciudadana y Biblioteca; y Francisco Cerdán asumirá Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente e Informática.

El partido naranja, con David Obadía a la cabeza, representará la segunda Tenencia de Alcaldía, Fomento, Urbanismo, Infraestructuras, Disciplina Urbanística, Vía Pública, Patrimonio y Actividad Comercial.

Cabe recordar que el resto de ediles que han apoyado la moción de censura no asumirán cargos en el gobierno municipal por varias razones. Una de ellas es que Vox no formará parta del Ejecutivo, como ya se anunció en la presentación del procedimiento político el pasado 2 de diciembre. Por otro lado, la representante de Por Mi Pueblo, Avelina González, pasará al grupo de no adscritos tras pedir esta formación localista su expulsión la semana pasada por secundar la moción.

Con esta condición, González no podrá formar parte del Gobierno municipal en base a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo el pasado noviembre de 2020, que dictaba la prohibición de otorgar privilegios a los tránsfugas. La mima situación presenta el concejal no adscrito Nicolás de Miguel, que fue cabeza de lista de C´s en las elecciones de 2019 y abandonó tiempo después el partido para pasar al grupo de no adscritos, donde asumió el cargo de concejal de Igualdad con el gobierno socialista hasta la emisión del citado fallo judicial.

Además, el nuevo gobierno ha dividido el municipio en nueve zonas que tendrán a un concejal o concejala asignados, y que en el caso de La Carihuela será Marta Huete, David Obadía en Playamar, Ramón Alcaide en El Pinillo y Los Pinares, Paco García para el centro urbano, Gloria Manoja para Los Álamos, Gema Pérez Recuerda en El Calvario, José Manuel Ruiz en Montemar Alto y Cañada de Los Cardos, Fran Cerdán en El Bajondillo y Luis Rodríguez en La Leala.