Tres agresiones recientes en cárceles malagueñas: Los sindicatos denuncian las situaciones a las que están expuestos

Esta mañana Málaga Hoy se hacía eco de los hechos ocurridos en la cárcel de Alhaurín de la Torre. Un preso se tocó los genitales tras bloquearle el paso a una funcionaria, sin dejar de mirar a la trabajadora. La situación, calificada por la trabajadora de “intimidante”, no es la única ocurrida el pasado fin de semana en las prisiones de la provincia, tal y como han denunciado los sindicatos a los medios de comunicación.

El otro hecho tuvo lugar en la penitenciaría de Archidona, este domingo 28 de abril. En el centro tuvieron que duchar a un recluso de aislamiento contra su voluntad al no asearse y, al sacarlo de la celda, quiso pegar dos puñetazos a los empleados que efectuaban este trabajo, que lograron esquivarlos y reducirlo tras oponer gran resistencia. Aunque el personal acabó en el suelo, no sufrió lesiones por su profesionalidad, según Manuel Galisteo, presidente de la asociación de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar. Este asegura que otro recluso se autolesionó en la misma cárcel al ocasionarse un corte en el cuello en señal de protesta, aunque sin precisar el motivo de la misma, lo que requirió que le aplicaran puntos de sutura.

El día antes, el sábado 27 de abril, en el mismo escenario -cárcel de Archidona- se presenció otro altercado que tiene especialmente preocupado a la organización. Un interno, con un historial que recoge el secuestro de un funcionario de la cárcel de Castellón, lanzó un cubo de basura contra el cristal de una cabina u oficina de seguridad de los funcionarios, ante lo que hubo que reducirlo, a lo que mostró resistencia. El preso fue trasladado al módulo de aislamiento y posteriormente a la enfermería, al precisar medicación y para permanecer en observación.

El representante del colectivo profesional se queja del poco castigo establecido para acciones violentas, como máximo 14 días de aislamiento en celda. Según apunta, en algunos casos supone solo bajar de cuatro a dos las horas de salida a patio, lo que considera de poca efectividad. También reclama que los funcionarios sean considerados agentes de la autoridad, una antigua reivindicación del colectivo.

“Acoso sexual” en Alhaurín de la Torre

El recluso de la cárcel de Alhaurín de la Torre que cumple condena por exhibicionismo ha acabado en el módulo de aislamiento tras bajarse los pantalones y tocarse los genitales delante de una funcionaria del centro. Según ha informado este lunes el sindicato de prisiones Acaip, los hechos se produjeron el domingo, cuando un interno de 21 años y origen francés mostró sus genitales a una de las funcionarias de servicio en el módulo y se los tocó.

Se trata del “primer caso de acoso sexual de un interno hacia una funcionaria de prisiones” en este centro, sostiene la entidad, que asegura que "ante la corpulencia y agitación del interno" fue necesario avisar a los jefes de servicio, que se encargaron de aislar al recluso. Acaip considera que este hecho es muy grave y exige que se ataje este tipo de comportamientos "de forma radical”. "Asimismo, esperamos que la dirección ponga el hecho en conocimiento del juzgado, ya que este interno se encuentra preso, precisamente, por un delito de exhibicionismo", señala el sindicato en la nota.

Sindicatos y asociaciones están denunciando las altas tasas de siniestralidad en las cárceles españolas. En 2023 se cerró el ejercicio con mayor número de incidentes violentos en prisiones de España 508 en total-, según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP). Los datos que esta gestiona apuntan que entre el pasado año y 2022 se incrementaron un 12% los ataques sufridos por trabajadores y funcionarios de estas instituciones.

El pasado mes de marzo se llevó a cabo una concentración en la cárcel de Archidona en señal de protesta por las situaciones que se están viviendo últimamente. El 18 de marzo quisieron permanecer a la puerta de las instalaciones, impidiendo el paso con una barricada de fuego, en señal de denuncia por el asesinato de una cocinera en la cárcel de Tarragona.