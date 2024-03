Funcionarios cortan el acceso a la prisión de Archidona con una barricada de fuego por el asesinato de una cocinera

Una barricada de fuego impide desde esta madrugada el acceso al centro penitenciario Málaga II, en Archidona. En una concentración espontánea, medio centenar de trabajadores se encuentran apostados en la entrada para protestar por el asesinato de una cocinera en la cárcel de Tarragona, a manos, presuntamente, de un preso que ya cumplía condena por matar a puñaladas a otra mujer.

Desde las 4:30, al grito de 'Nuria somos todos', trabajadores de la cárcel de Archidona y también de Alhaurín de la Torre reivindican que se mejoren sus "condiciones de seguridad". "Los hechos ocurridos han sido muy graves; el asesinato de una compañera no puede quedar impune", ha indicado en declaraciones a este periódico uno de los trabajadores concentrados.

La protesta ha evitado incluso la llegada al centro de un autobús en el que suelen desplazarse los funcionarios que comienzan su turno por la mañana. La intención de los manifestantes es permanecer a las puertas del centro hasta el mediodía y, así, tratar, en la medida de lo posible, de paralizar la actividad en la prisión de Archidona.

El homicida cumplía condenar por asesinar a una prostituta

El crimen de la cocinera se produjo el pasado día 13. La víctima trabajaba en la cocina de la prisión desde 2018 sin conflictos, aunque los servicios penitenciarios están revisando si hubo errores al valorar su itinerario de reinserción.

Según informaron a Efe entonces fuentes próximas al caso, el reo, que cumplía los tres últimos años de una condena de 11 años de cárcel por asesinar a puñaladas a una mujer prostituida en 2016, hacía labores comunitarias en la cocina de la prisión desde 2018, en el marco del itinerario enfocado a la reinserción.

Investigan cuál fue el detonante

Los Mossos d'Esquadra abrieron una investigación para esclarecer el asesinato en un caso en el que todas las hipótesis siguen abiertas. Los agentes pretenden averiguar el detonante de la agresión mortal a la cocinera.

Según las fuentes, el preso, natural de Rumanía, no se había visto involucrado desde que trabajaba en la cocina en ningún incidente ni se había mostrado conflictivo, por lo que se le mantenía el itinerario para la reinserción con trabajos comunitarios.

Trabajos comunitarios que dan libertad al preso

De hecho, estos trabajos comunitarios, que dan cierta libertad de movimientos al preso en la cárcel, no están vinculados al delito por el que fue condenado, hasta el punto de que un porcentaje muy elevado de los internos que ejercen este tipo de labores en el centro de reinserción cometieron delitos violentos, según las fuentes.

Por el momento, no consta que el preso, que según estas fuentes no sufría ninguna patología mental, hubiese asediado a la cocinera a la que supuestamente mató con arma blanca para, posteriormente, suicidarse. En su evolución en la cárcel no constaba tampoco ningún comportamiento previo que hiciera pensar que pudiera tener una reacción violenta, según las fuentes.

Investigación

El interno, I.S.O., fue condenado por la sección cuarta de la Audiencia de Tarragona en abril de 2018, a partir del veredicto de un jurado popular, a 11 años de cárcel por un delito de asesinato con las atenuantes de embriaguez y confesión.