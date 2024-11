Ainara, la niña de 12 años de Canillas de Aceituno que envía fuerza para Valencia: "Yo solo quiero transmitir cariño"

Axarquía/En los momentos difíciles, los pequeños son los que recuerdan la importancia de seguir adelante, de que, por muy oscuro se presente el camino, siempre hay un motivo para no rendirse. Al igual que otros municipios, Canillas de Aceituno ha puesto en marcha una campaña de recogida para enviar productos a Valencia. Entonces, una vecina del municipio, Patricia Parrado, quiso participar junto a su hija Ainara. Lo que no esperaba era que la niña, de 12 años, se hiciese viral, sin querer, y por únicamente enviar un mensaje de fuerza, emocionante y lleno de cariño, para las víctimas de la DANA en el este del país. La madre no supo nada de esta carta hasta que Protección Civil del municipio lo publicó en redes sociales.

El Ayuntamiento de Canillas de Aceituno ha iniciado una campaña de recogida de alimentos y productos para ayudar a los afectados de la DANA en Valencia. Al enterarse de esto, Ainara se preocupó de encargar a su madre una lista. Tuvo claro que los afectados necesitan productos sin gluten y leche sin lactosa, se acordó de las personas intolerantes, de los animales, y también le pidió a su madre que comprara, por ejemplo, compresas. "Mi hija es celíaca e intolerante a la lactosa, por esto, me pidió expresamente que comprara estos productos para que los habitantes de Valencia pudieran comer", explica Parrado, que además añade que "ella adora a los animales y también se acuerda de ellos tras la catástrofe". "Llamó a su tita para que enviara pienso también", dijo.

Una vez hecha la lista, Patricia compró los productos y fue a donarlos junto a su hija. Por su cuenta, la niña llevó un pergamino, enrollado en fiso, y lo puso en la cesta. El papel contiene unas palabras llenas de amor, cariño y sobre todo fuerza para los afectados, junto a unos corazones dibujados. Un detalle con el que esta malagueña quería alegrar el día a quienes leyeran su mensaje.

"Yo solo quería transmitir cariño, mi madre y yo mandamos la comida y envié un dibujo que hice en casa", comenta la pequeña. Respecto al gesto, la madre comenta que "al igual que todo el mundo, hemos visto lo que ha pasado en Valencia, pero esto lo ha hecho por sí misma, investigando en su móvil. Ella quería enviarlo de forma anónima y ahora está muerta de vergüenza, no esperaba que se abriese". Así, aclara que "yo me he enterado por redes sociales y porque se lo envió a su padre a la mañana siguiente, no me había dicho nada".

"En el colegio intenta unir a sus compañeros"

Patricia cuenta que Ainara adora cuidar de los animales, dibuja y practica varios deportes. En su casa tiene un conejo, un lagarto, pájaros y una tortuga. En un bancal también cuida de un perro y un cerdo. En su tiempo libre baila flamenco, "que es lo que más me gusta" y se considera "fanática de Harry Potter, me he visto todas sus películas y me he leído un libro".

Su madre la define como una niña "muy buena, en clase une a sus compañeros, si no se hablan, si no juegan, ahí está ella para que lo hagan, tiene un corazón muy grande y por eso se ha acordado de los afectados en Valencia, ella sola". Para la pequeña, este gesto "es muy importante para mí, espero que las personas de Valencia puedan leerlo y comer lo que hemos enviado".