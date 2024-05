El Círculo de Empresarios de Torremolinos debate sobre la Zona de Bajas Emisiones

El Círculo de Empresarios de Torremolinos ha inaugurado un espacio de dialogo y debate denominado “Foro de Actualidad” con una charla coloquio sobre la aplicación y efectos que tendrá la implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Torremolinos, así como el futuro de la movilidad en el municipio.

La sede social de la entidad, situada en Avenida Palma de Mallorca 35, ha sido el escenario de la celebración de este primer foro en el que participaron Sandra Jaime, concejala de Tráfico del Ayuntamiento de Torremolinos; Ignacio San Martín, periodista Cadena Ser especializado en Motor; Luis Alemany, Catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Málaga y Ana María García Rodríguez, presidenta de AESVA y que contó como anfitrión con el presidente del Círculo de Empresarios de Torremolinos, Adolfo Trigueros.

Como expuso la concejala de Tráfico del consistorio torremolinense, Sandra Jaime: "Estamos en periodo de alegaciones de la ordenanza y explicando a vecinos y comerciantes en qué consiste la ZBE". El presidente del CET puso de relieve la necesidad de un plan estratégico de revitalización del comercio en Torremolinos, "las zonas de bajas emisiones supondrán una limitación a los centros urbanos y estas restricciones influirán en el flujo de vehículos, por lo tanto, habrá una disminución de clientes e ingresos”, ha advertido.

Por su parte, el catedrático de la Universidad de Málaga, Luis Alemany, recalcó que "Se trata de acotar una zona del centro para disminuir la contaminación que provoca el tránsito de vehículos y buscar una mayor salud ambiental".

Para Ignacio San Martín, periodista de la Cadena Ser especializado en Motor, hay un desajuste entre lo que la ley está marcando y el avance en la automoción: “Las matriculaciones de eléctricos en España apenas alcanza el 5%, un 13% por debajo de la media de la UE y con las emisiones de CO2 de los vehículos de hoy en día prácticamente 600.000 de los 900.000 coches, motos, furgonetas y camiones que hay en Málaga se quedarán fuera de la ZBE", advierte.

En cuanto a Ana María García Rodríguez, presidenta de AESVA, ha recalcado que "hay que avanzar en bajar los precios de venta de vehículos eléctricos porque todavía son altos. Además, reclamamos que haya más puntos de recarga (electrolineras) en la provincia".

En el Foro se expuso que la ordenanza municipal regulará, según la etiqueta medioambiental del vehículo si se podrá o no circular por determinadas calles y horarios, salvo si es para labores de carga y descarga, si se accede a un aparcamiento particular o privado de pago o si se visita un hotel. Una disposición queentrará en vigor a partir del 1 de julio y que tendrá una sanción por acceder indebidamente entre las 8.00 de la mañana y las 21:00 de la noche, mientras que para los coches matriculados en Torremolinos con etiquetas CERO, ECO y C no hay ningún tipo de restricción horaria.

El Círculo de Empresarios de Torremolinos tiene previsto celebrar cada mes este Foro de Actualidad para analizar los distintos temas de interés y despejar dudas de temas de máxima actualidad para el municipio para que los ciudadanos estén informados de los asuntos que les van a afectar en el futuro.