De cocinero jubilado a estrella de Tik Tok: Miguel Alba, el chef 'influencer' de Málaga

Nada se le resiste. Con su grito de guerra -"del terreno"-, Miguel Alba es un auténtico fenómeno de las redes sociales, compartiendo en TikTok, Facebook, YouTube e Instagram -nada parece resistírsele- recetas que ha estado cocinando más de 40 años. Cuatro décadas. Es el tiempo que el cocinero riogordeño lleva vinculado al mundo de la hostelería, primero con sus hermanos, con quien puso en marcha el restaurante Hermanos Alba, y después con su propio negocio, Los Alba, que ha funcionado durante diez primaveras en Teatinos.

Fue con su jubilación, que llegó el verano pasado, que se planteó en qué ocupar el tiempo. "Ha sido mucha la entrega al bar, horas y horas. Tenía claro que iba a seguir guisoteando, que es lo que me gusta, así que empecé a grabar vídeos en mi casa y a subirlos a las redes", explica a Málaga Hoy. Estos fueron muy bien recibidos por quienes lo conocían y seguían el perfil de Los Alba en sitios como Facebook. Animado por sus clientes de siempre y por una audiencia que iba engordando con los contenidos compartidos y el boca a boca, que preparó una zona de su vivienda a modo de estudio y, ayudado por su hijo, Miguel Ángel, fueron lanzándose a otras plataformas.

Llegó así el canal de YouTube -35.200 suscriptores-, Instagram -14.100 followers- y TikTok -194.300-. En unos y otros, algunos de los platos que tanto le gustan a Miguel, que él los guisa y se los come, pero no solo. "Reparto entre la familia y los vecinos. Tantos años cocinando en el restaurante de Málaga hicieron que me acostumbrara a preparar recetas para muchas personas", apunta Miguel.

Recetas malagueñas a escena

En sus canales enseña a los usuarios a elaborar recetas tan tradicionales como el gazpachuelo y el ajoblanco, las berzas de la Axarquía, el pollo al horno, el arroz campero -"con sus costillas, la verdura, los espárragos, las alcachofas...", explica como si tuviera delante el producto-, la cazuela de fideos marineros, los callos, el rabo de toro -¡con un millón de visualizaciones!- y así un largo etcétera de vídeos que circulan por internet, a cuál con más me gusta y compartidos. Ha producido así, junto a Miguel Ángel -su hijo ya lo acompañó en Los Alba-, 469 publicaciones en Instagram y 195 vídeos para YouTube.

Las grabaciones, como se referencia anteriormente, se llevan a cabo en su residencia, en la zona de Camino de Olías. Allí ha creado una especie de estudio de grabación: cámara para las capturas, un ordenador portátil para poder editar, y el equipamiento -"tengo barbacoa de gas, de carbón, hornilla, placa vitrocerámica y mis útiles de cocina, claro". Por último, por supuesto, el producto para los guisos, una materia prima "del terreno" o que compra normalmente en el mercado de El Palo y en comercios locales de la zona.

La siguiente meta de Miguel Alba pasa por ir incluyendo otro tipo de gastronomía, "algo más moderno, de lo que gusta ahora". Sushi, tatakis, tartares... Sus fans le piden otras cosas en redes y él es todo oído, así que seguro que en breve sorprende a sus seguidores con una vuelta de tuerca. Le mete mano y a todo y tiene claro que hay pocas cosas que se le resistan cuando de cocinar se trata.