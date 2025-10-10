Detienen a un hombre que escupió a la imagen de Cristo crucificado en una iglesia de Fuengirola

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 31 años y origen africano por su presunta implicación en un delito de odio y otro contra los sentimientos religiosos tras irrumpir en una iglesia de Fuengirola y escupir a la imagen de Cristo crucificado.

Los hechos, que, según las diligencias de investigación, podrían suponer una ofensa y desprecio hacia los símbolos cristianos, tuvieron lugar el pasado día 2 de octubre en la Iglesia de San José, en el citado municipio malagueño, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Así, estaba amaneciendo cuando un hombre irrumpió en el templo muy alterado, lanzando esputos en su trayectoria hacia la zona del altar, aprovechando que uno de los accesos a la parroquia estaba abierto por labores de limpieza.

Según los testigos, el intruso escupió a la talla de Cristo crucificado y además cogió un cristal que cubría la mesa del altar con "intención de reventarlo". Solo los gritos de pánico de dos mujeres que se hallaban dentro de la iglesia frenaron al intruso, que "vociferando en una lengua extranjera" emprendió la huida.

Los hechos fueron denunciados por el párroco de la iglesia, iniciándose una investigación por parte de agentes de la Brigada Local de Información de la Comisaría de Policía Nacional de Fuengirola.

Finalmente, en base a las pesquisas realizadas, se procedió a la detención del investigado este pasado miércoles en Mijas como responsable de un delito de odio y otro contra los sentimientos religiosos. De los hechos se ha dado oportuna cuenta a la autoridad judicial competente.

El robo de limosnas en la capilla de la Hermandad de la Piedad

Esta semana, la Policía Nacional ha informado también de la detención de un hombre de 50 años que presuntamente forzó una caja de limosnas en el interior de la capilla de la Hermandad de la Piedad, en Málaga. Al arrestado se le atribuye, además, la supuesta autoría de cinco delitos de hurto en establecimientos de la zona centro de la capital, la mayoría perpetrados en bares y restaurantes.

La investigación se inició tras una denuncia a finales del pasado agosto por responsables de la hermandad, quienes alertaron de la sustracción y forzamiento de una caja de limosnas que se hallaba dentro de la capilla situada en el barrio de El Molinillo.

Los hechos fueron recogidos por las cámaras de seguridad del templo por lo que los agentes se centraron en la identificación del presunto autor. Paralelamente, la Policía recibió varias denuncias por hurtos al descuido en establecimientos del centro de la ciudad, la mayoría en bares y restaurantes.

El sospechoso de estos últimos sucesos, cuyos datos físicos apuntaban a un mismo autor, y que a su vez coincidiría con el artífice del robo en la capilla, aprovechaba cualquier distracción de los empleados para acceder a la barra y así apoderarse del dinero de la caja registradora o los objetos de valor que encontraba a su paso.

Una vez identificado el investigado, y dada la dificultad para su localización por las importantes medidas de seguridad que tomaba, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda en las áreas más frecuentadas por el sospechoso. El dispositivo ha culminado con la detención del presunto autor al que se le atribuyen cinco delitos de hurto y otro de robo con fuerza.