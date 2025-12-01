Fallece una mujer en el incendio de su vivienda en Fuengirola

Una mujer ha muerto este lunes en el incendio declarado en su vivienda de la calle Jilguero, en Fuengirola, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El aviso se recibió sobre las 19:40 horas, cuando varios ciudadanos llamaron alertando de un fuego en un inmueble y advirtiendo de que podía haber personas atrapadas en el interior. Ante estos avisos, la sala coordinadora movilizó a efectivos de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Una vez en el lugar, agentes de la Policía Local y la Policía Nacional confirmaron el hallazgo de una mujer fallecida dentro de la vivienda. Según las mismas fuentes, se trataba de la moradora del inmueble. Por el momento no han trascendido más detalles sobre el origen del incendio ni sobre las circunstancias en las que se produjo.

Las autoridades han abierto las diligencias oportunas para esclarecer lo sucedido.