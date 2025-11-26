Herido un niño de 5 años tras atropellarlo un conductor en patinete que se dio a la fuga en Manilva: "Iba a una velocidad impresionante"

Un niño de 5 años ha resultado herido en Manilva tras ser atropellado por el conductor de un patinete eléctrico, un menor de edad que, presuntamente, se dio a la fuga. El pequeño, tras recibir una primera atención en el lugar, tuvo que ser evacuado en una ambulancia hasta un hospital de Estepona, donde le asistieron por contusiones, hematomas y abrasiones.

El suceso ocurrió este martes sobre las 4 de la tarde. Según ha confirmado el servicio de emergencias 112 Andalucía, un particular avisó de que un menor había asido arrollado en calle Utopía, una vía de gran inclinación situada a la altura de la Jefatura de la Policía Local de Manilva. La llamada alertaba de que un patinete eléctrico había atropellado a un menor de corta edad y que la persona que lo conducía era un adolescente de unos 13 años. Desde el centro coordinador se activó a los servicios sanitarios y a la Policía Local, que ya ha localizado al presunto responsable del accidente, según fuentes municipales, que no han precisado qué medidas se han adoptado contra él.

El niño, tras ser atendido

El accidente ocurrió cuando el menor, acompañado de Sonia, su abuela, iban a subirse al coche familiar. Según su relato, aportado a este periódico, todo ocurrió en cuestión de segundos. Ambos se disponían a adentrarse en el vehículo para dirigirse a la escuela de música cuando un patinete entró en escena “a una velocidad impresionante”. “No lo vimos venir. Se lo llevó por delante, lo levantó y cayó”, describe.

La mujer acudió rápidamente a socorrer al pequeño. “Había caído al suelo tras el impacto. Estaba sangrando y se quejaba del cuello”, señala. Los vecinos también alertaron a los servicios de emergencias mientras ella introducía al niño en su coche para protegerlo hasta que llegaron los sanitarios. La ambulancia lo atendió en el lugar y posteriormente lo trasladó al hospital para monitorizarlo.

Tras atropellar al niño, el conductor del patinete huyó, asegura la abuela. Minutos después, otro joven que bajaba por la misma calle consiguió interceptarlo, pero el conductor regresó únicamente para recuperar el patinete, que había quedado dañado. “Le dije: no te vayas, que viene la Policía”, cuenta Sonia. Hizo caso omiso y, sin prestar auxilio, supuestamente abandonó el lugar.

La familia sostiene que el conductor parecía menor de edad. En ese momento vestía un chándal blanco y tenía el pelo rizado. Según les comunicó la Policía, ya existían avisos anteriores que apuntaban a que un adolescente estaba realizando maniobras peligrosas con un patinete en otra zona de Manilva. "Le habían visto haciendo el caballito", resalta Sonia.

La vía donde ocurrió el suceso, en palabras de la abuela, resulta especialmente peligrosa. “Es una calle muy empinada, solo de subida. Él venía en dirección contraria, hacia abajo”, lamenta. Descendía a tal velocidad que ni ella ni su nieto tuvieron capacidad de reaccionar: “Pasó pegado a nuestro coche. Bajó y nos encontró”, relata.

La familia tiene previsto presentar hoy una denuncia ante la Policía Local acompañada del parte médico para que se depuren responsabilidades. El niño, por su parte, pasó la noche dolorido y con el ojo inflamado. “Fue un día muy duro. Mi niño lloraba mucho”, resume la abuela, todavía afectada por lo sucedido.