Las horas más difíciles en Pinos de Alhaurín por el fuego

El Infoca ha logrado estabilizar el incendio, pero las últimas 48 horas han sido una pesadilla para los vecinos de Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande. "Ver cómo se quema un manto verde al lado de tu casa no es fácil para nadie", relatan. Pendientes aún de las llamas, esperan que "pase pronto" y "no siga creciendo". No sucedía uno tan grave, aseguran, desde el año 2008.

Las zonas en las que se han agrupado varios de los focos más virulentos del fuego han sido Pinos de Alhaurín y Las Cuerdas. "Han sido dos días de incertidumbre, muchos vecinos con miedo y marchándose antes de tiempo, sólo esperamos que esto pase pronto", afirma Javier Caro, vecino de Pinos de Alhaurín, que asegura que en estos momentos están tranquilos por la gran labor que están haciendo las autoridades encargadas del foco.

Polideportivo El Limón

Han sido jornadas intensas. El polideportivo El Limón, en Alhaurín de la Torre, se habilitó para que los vecinos que hubieran sido desalojados pasaran la noche. El sábado llegaron más de 40 personas. Cruz roja, Protección Civil, voluntarios y personal del Ayuntamiento de este municipio pusieron a disposición más de 150 camas, comida, bebida y toallas de baño para todos los desalojados. La concejal de Deportes, María del Mar Martínez, señala a este periódico que el pabellón "continuará abierto y disponible para lo que sea necesario".

Este domingo ya no había casi nadie "y esperamos que siga así", aseguraba Martínez. "Eso significará que podrán regresar a sus casas", añade. En la puerta del polideportivo estaba Judit Johson, una mujer inglesa de 67 años. Para evadirse de lo que estaba pasando estaba concentrada rellenando uno de esos juegos de palabra, sudoku o sopa de letras que siguen apareciendo al final de las revistas y periódicos.

"Estoy sola aquí, mi familia vive en Inglaterra y me asuste muchísimo, no tarde más de 10 minutos en irme de casa", relata Johson, que continuaba haciendo su juego de palabras a la vez que hablaba con este periódico. "Es terrible que suceda esto, es mi hogar y mi casa desde hace más de 10 años y no me gusta ver un paisaje destruido por las llamas", afirma Judit, que espera regresar mañana a casa y que aún no lo hace porque se siente "más segura" y "acogida" con los voluntarios del pabellón.

Vecinos de Pinos de Alhaurín

Todos los vecinos abren las puertas de sus casas para ofrecer su testimonio sobre la situación en Pinos de Alhaurín. Antonio Vázquez se mudó con su pareja hace un mes escaso. Relata que se encuentran bien y por suerte no se han visto en la situación de abandonar su casa. "Nosotros vivimos algo más abajo, pero hemos estado pendientes de todo y nos avisaron de que en caso de desalojo tendríamos unos 20 minutos", añade.

"El sábado estuvieron prácticamente todo el día los hidroaviones sin parar, estamos tranquilos por eso y confiamos en que esta noche puedan controlarlo [ya se ha dado por estabilizado]", afirma William Brooks, vecino de Pinos de Alhaurin que continuamente se mantiene informado por la Protección Civil. "Nosotros hicimos por si acaso una maleta, mi mujer sí estaba algo más asustada, pero ahora nos encontramos bien", añade.

"Imagínate que de un día para otro pierdes tu casa, sientes miedo y rabia", afirma Javier, otro residente que aún continuaba con la duda de qué sucederá a partir de ahora. "Solo quiero es esto acabe bien y que vuelva a la normalidad", añade Javier, que se siente agradecido por la actuación de autoridades y, sobre todo, recalca la de bomberos y Protección Civil.

Entre la inquietud y la preocupación algunos vecinos han aprovechado para hacer su propio reportaje de fotos. Un recuerdo de la catástrofe que esperan no vuelva a suceder. Como William Brooks Valero, que aunque no ha querido que su imagen se refleje en un medio de comunicación, ha dejado a este periódico acceder a una ampliar carpeta de fotografías.

"Yo no he sentido miedo, he sentido más por mi madre y mi hermana o por mis vecinos, pero por mí no", sostiene muy seguro Keyllan, un joven que vive en Pinos de Alhaurín. Él y su familia residen aquí desde 2001 y cree que nunca ha visto nada igual: "Si yo tuviese que llevarme algo solo sería las cosas de valor, en cambio mi madre sí que comenzó a echar ropa y documentación", añade. Todos estos testimonios fueron recogidos antes de que el Infoca diera por estabilizado el incendio y que permitiera la vuelta a sus casas de las familias que seguían desalojadas.