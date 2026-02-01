Un kamikaze de 79 años en la AP-7: trece kilómetros en sentido contrario para no pagar el peaje de Calahonda, en Mijas

Un conductor de casi 80 años ha circulado esta pasada noche 13 kilómetros en sentido contrario a gran velocidad por la autopista, mientras otros vehículos se apartaban para evitar colisionar. La escena transcurría en la AP-7, entre Calahonda, en Mijas, y Marbella. Al volante, un ciudadano marroquí, residente en Madrid, cuya única intención, según apuntan las pesquisas, era evitar el pago del sistema de peaje.

Faltaban unos minutos para enfilar las 11 y media de la noche. A esa hora, la visibilidad resultaba reducida y el tráfico, aunque menor, no era inexistente. Varios testigos contactaron con el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía alertando de que un vehículo avanzaba a una velocidad excesiva en dirección Cádiz por los carriles que van sentido Málaga. El suceso obligó, añadieron otras fuentes próximas, a otros usuarios de la vía a dar bruscos volantazos para evitar un accidente frontal.

El anciano kamikaze habría dado la vuelta en el peaje para evitar asumir el coste, apenas 9 euros, protagonizando así un recorrido peligroso. No dio positivo en alcohol ni en drogas, pero está siendo investigado por circulación temeraria.

La sensación entre quienes se cruzaron con él fue desconcierto. No esperaban encontrar, en plena autovía, un coche avanzando en dirección opuesta y a una velocidad elevada. “Casi mata a alguien por no pagar el peaje”, señalan a este periódico fuentes próximas al caso. El conductor recorrió unos 13 kilómetros en sentido contrario hasta llegar a Marbella.

El centro coordinador de emergencias dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, que logró interceptar el vehículo en el kilómetro 1.038 de la AP-7, si bien no hay constancia de heridos ni de otros accidentes.

Sin carné, positivo en drogas y a todo gas

Este último episodio se suma a otro también de riesgo en las carreteras de la Costa del Sol. La madrugada del jueves al viernes tuvo lugar una persecución de la Guardia Civil al conductor de un Fiat 500 que huyó desde Marbella hasta Estepona. Durante varios kilómetros, el individuo al volante, de origen francés, enlazó vías sin reducir la velocidad y atravesó distitnas urbanizaciones, donde llegó a romper varias barreras de acceso en su intento de escapar.