Desaparece Marc Ian, un menor de 14 años, en Rincón de la Victoria: tenía que repetir curso y no fue al instituto

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras la desaparición del joven Marc Ian, un adolescente de 14 años de rasgos latinos que permanece en paradero desconocido desde el pasado lunes, 15 de septiembre, cuando no acudió a las clases en su instituto en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria, donde reside con sus padres y su abuela. Así lo han confirmado fuentes del Instituto Armado, que han indicado que a raíz de la denuncia presentada por la familia del menor se ha abierto una investigación al respecto.

Marco Antonio Campos, el padre de Marc Ian, ha explicado a Europa Press que la noche anterior a su desaparición, la última vez que estuvo con sus padres, se mostró "feliz y alegre" y le dijo "adiós papá", si bien las sospechas sobre algún gesto extraño por parte de su hijo llegaron al día siguiente cuando el joven estaba con su abuela y sus padres ya se habían marchado a trabajar.

Y es que, según el relato del progenitor, Marc metió en su mochila dos o tres pantalones, un pack de seis zumos y le pidió a su abuela que le preparara varios bocadillos. Además, como el adolescente no tiene teléfono móvil, se lo pidió a su abuela para mensajearse con al menos uno de sus mejores amigos.

Marco Antonio relata que, a pesar de que el joven vive a apenas 500 metros del instituto, salió a las 10.45 horas, es decir, una hora antes de que comenzaran las clases. Aquella mañana su abuela sintió extraño que quisiera llevar tantas cosas en la mochila, pero durante el desayuno lo sintió "tranquilo, no se veía triste, no se veía asustado, no se veía preocupado, tranquilidad absoluta".

Sobre los mensajes que intercambió con su amigo en el móvil, y que detonó las sospechas de los padres alertados por la abuela, Marc le dijo su amigo: "Vamos a reunirnos, que es la última vez que me vas a ver", por lo que se estaba despidiendo de ese otro chico, que le llegó a advertir de que "no hiciera nada ilegal, nada inapropiado", explica el padre del desaparecido.

Falsas alarmas

Marco Antonio Campos pidió permiso y se ausentó del trabajo para comprobar que su hijo no había ido al centro escolar, y puso en conocimiento de la Guardia Civil la desaparición de Marc. Desde entonces, según señala su padre, ya ha habido al menos dos avisos de que lo habían localizado en Chilches y en el entorno del Parque Tecnológico de Andalucía, si bien se trataba de falsas alarmas debido al parecido de los avistados con Marc.

"Estamos tensos, preocupados"

Se trata de una adolescente de 14 años (su familia directa procede de Ecuador), mide 1,69, tiene ojos y pelo oscuro, y cuando desapareció vestía jersey blanco con capucha, pantalón gris oscuro con bolsilos laterales y botines Nike blancos y azules, además de reloj negro.

El hermano de Marc está solicitando colaboración y ayuda vía redes sociales para intentar localizarlo. "Estamos sin comer bien desde el día lunes, no dormimos bien, estamos con sobresaltos y con pesadillas. Estamos tensos, preocupados, ansiedad y todo", explica el padre del joven.

En cuanto a las posibles causas de la desaparición, el padre ha explicado a Europa Press que podrían estar motivadas por el hecho de que Marc Ian tenía que repetir curso, ya que incluso llegó a decir que prefería no volver a ir a su instituto.