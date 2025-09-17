Una valla de 500 euros para buscar a Betty, la chihuahua de una familia de Alhaurín de la Torre

Un mes sin noticias de Betty, una chihuahua de Alhaurín de la Torre que se escapó de su casa. La de su familia está siendo una búsqueda desesperada. Después de empapelar, con nulo éxito, las calles del municipio, sus dueños -Esther y Francisco Javier- han decidido colocar una valla metálica de 24 metros cuadrados -y 500 euros- en una de las zonas más frecuentadas y visibles para los conductores. "No vamos a parar; tenemos que encontrarla", asegura ella con determinación en declaraciones a este periódico.

La mascota desapareció el pasado domingo 17 de agosto. Poco acostumbrada a separarse de sus dueños, se escapó horas después de que estos se marcharan de viaje y la dejaran al cuidado de un familiar. Esa noche se vieron obligados a interrumpir el viaje y regresar de inmediato: Betty ya no estaba. Desde entonces la buscan "de día y de noche". Han removido cielo y tierra, dando aviso a protectoras, colgando carteles tanto en redes como en las calles, que "les han arrancado".

El alcalde del municipio pide, a través de un vídeo en Facebook, la "solidaridad" de todo el pueblo

La respuesta a la llamada para recuperar a Betty ha sido "masiva". En los últimos días han recibido fotos y llamadas de distintos puntos de la geografía española, Madrid, Guadalajara, Barcelona y Valencia, pero hasta ahora ninguna pista ha resultado ser certera. Aunque no descartan ninguna posibilidad, su sospecha es que "alguien ha podido llevársela".

La familia tiene prevista una nueva batida que tendrá lugar este sábado en el monte Jabalcuza, donde fue vista por última vez. Piden la colaboración de voluntarios. Sus dos hijas, de corta edad, están muy afectadas por la pérdida de su mascota. "Ella es también nuestra niña", afirma la mujer entre sollozos, que ofrece recompensa a quienes puedan aportar información veraz que ayude a dar con Betty, de 2 años.

Los responsables de la chihuahua han involucrado también a repartidores de un negocio de pizzas, que están repartiendo fotografías de la perra en cada vivienda a la que llevan un pedido para llegar cuanto antes hasta ella. "También tenemos en un cartel luminoso publicitaria en la avenida principal. Nos lo han puesto sin coste para ayudarnos", resalta.

Incluso el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanueva, ha pedido la "solidaridad y el apoyo" de todo el pueblo, "un esfuerzo entre todos" para dar con su paradero. En un vídeo que ha sido difundido a través de Facebook, el regidor, a escasos metros de la valla de publicidad colocada por la familia, ha pedido colaboración ciudadana: "Su familia y yo pedimos que hagamos un esfuerzo por encontrarla. Se la echa muchísimo de menos. Ya sabéis lo que supone el vacío que deja una mascota".

Cualquier persona que tenga información puede contactar con ellos a través de los teléfonos que aparecen en los carteles difundidos por los dueños de la perrita.