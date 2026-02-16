Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte de una adolescente de 14 años este pasado fin de semana en Benalmádena. La menor se habría quitado la vida, según han confirmado fuentes policiales, que han descartado la participación de terceras personas. Los agentes que se han ocupado del caso están indagando en las causas que han motivado el suceso. Según ha podido saber este periódico la familia no había interpuesto hasta ahora denuncia en la Comisaría.

El hallazo del cadáver tuvo lugar la noche del sábado al domingo. El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía recibió a las 00.15 horas un aviso de la Policía Local del municipio que solicitaba asistencia urgente tras localizar el cuerpo sin vida de la niña en una zona del complejo residencial Los Algarrobos, en Arroyo de la Miel.

La adolescente había participado durante el fin de semana en varios eventos relacionados con el Carnaval, lo que hacía pensar que se encontraba integrada en las actividades sociales y festivas de la localidad en la que residía.

Desde el centro educativo en el que estudiaba han declinado realizar declaraciones al respecto. La comunidad educativa permanece a la espera de que avance la investigación para esclarecer los hechos.

La Policía indaga en la muerte con el objetivo de determinar las circunstancias exactas. La hipótesis principal que se contempla es que se trata de un suicidio, pero por ahora la Comisaría provincial de Málaga no ha facilitado más información oficial.

Por su parte, desde la Delegación provincial de Educación han indicado que, tras haber sabido de los hechos, están recabando toda la información y, una vez la tengan contrastada, darán traslado de la misma.

Los investigadores subrayan la importancia de prestar atención a las señales de alerta en menores y adolescentes e insisten en la necesidad de reforzar el apoyo emocional en el entorno familiar y escolar.

Un estudiante de 18 años se quita la vida junto a su instituto en Puerto de la Torre

Hace apenas un mes, un joven de 18 años fue también encontrado sin vida en Málaga capital. El suceso ocurrió sobre las 13:00 junto al instituto en el que estudiaba en el distrito de Puerto de la Torre. Tampoco en ese caso, tras una primera inspección ocular, se apreciaron signos de violencia externa. Fuentes policiales explicaron entonces a este periódico que todos los indicios apuntaban a que se habría quitado la vida.

El hallazgo del cuerpo se produjo en la calle Parnaso, en el canal del río. El 112 activó a la Policía Local y a la Nacional. También acudieron los sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvarle a la víctima y certificaron el fallecimiento.

La víctima, según pudo saber Málaga Hoy de fuentes próximas al caso, era un alumno "aplicado y estudioso" y cursaba segundo de Bachillerato en el instituto, al que acudía con normalidad. A la salida del centro educativo se desplegó un dispositivo policial para acordonar la zona e indagar en lo sucedido.

Tras conocerse el suceso, el instituto al que pertenecía el joven remitió un comunicado a la comunidad educativa a través de la plataforma iPasen para lamentar su fallecimiento y trasladar su pésame a la familia y allegados. En el mensaje, solicitaba también máxima comprensión y respeto hacia la familia y el entorno del joven. Pide además que se detenga la "difusión de imágenes" relacionadas con el suceso, con el fin de preservar la intimidad y la dignidad de todas las personas implicadas, tras haber tenido conocimiento de ello a través de la Policía.