Hallan el cadáver de un estudiante de 18 años junto a su instituto en Puerto de la Torre en Málaga: no tiene signos de violencia

Un joven de 18 años ha sido encontrado sin vida en Málaga capital. El suceso ha ocurrido sobre las 13:00 junto al instituto en el que estudiaba en el distrito de Puerto de la Torre. En una primera inspección ocular, no se han apreciado signos de violencia externa, por lo que en un principio se descartaría la participación de terceras personas. Fuentes policiales han explicado a este periódico que todos los indicios apuntan a que se habría quitado la vida, si bien por el momento no ha trascendido la causa que lo ha podido motivar.

El hallazgo del cuerpo se ha producido en la calle Parnaso, en el canal del río, han confirmado desde el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía. El centro coordinador activó a la Policía Local y a la Nacional. También acudieron los sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvarle a la víctima y certificaron el fallecimiento.

La víctima, según ha podido saber Málaga Hoy de fuentes próximas al caso, era un alumno "aplicado y estudioso" y cursaba segundo de Bachillerato en el instituto, al que acudía con normalidad. A la salida del centro educativo se desplegó un dispositivo policial para acordonar la zona e indagar en lo sucedido.

Tras conocerse el suceso, el instituto al que pertenecía el joven remitió un comunicado a la comunidad educativa a través de la plataforma iPasen para lamentar su fallecimiento y trasladar su pésame a la familia y allegados. En el mensaje, solicita también máxima comprensión y respeto hacia la familia y el entorno del joven. Pide además que se detenga la "difusión de imágenes" relacionadas con el suceso, con el fin de preservar la intimidad y la dignidad de todas las personas implicadas, tras haber tenido conocimiento de ello a través de la Policía.

La muerte del estudiante ha causado una profunda conmoción entre la comunidad educativa y los vecinos del entorno, que han expresado su tristeza y consternación en redes sociales.

Esta semana, también ha sido localizado el cadáver de una joven de 25 años en Puerto de la Torre. El cadáver no presentaba signos aparentes de violencia. Los resultados preliminares de la autopsia arrojaron que la chica, de 25 años, murió de forma natural. Desde la Comisaría provincial de Málaga precisaron que la joven fue localizada sin vida junto a su vehículo.