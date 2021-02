Valle de Abdalajís: quince años sin agua

El Valle de Abdalajís no está dispuesto a tirar la toalla en su lucha por mantener la llegada de agua a su núcleo urbano tras la decisión de Adif de dar por extinguido el convenio que obligaba al ente público a suministrársela hasta conseguir una solución definitiva tras romper el acuífero del que se abastecía durante las obras de construcción de la línea AVE entre Málaga y Córdoba.

De momento, aunque se llegó a interrumpir el envío de camiones cisterna a los depósitos de abastecimiento, un juez atendió los argumentos del Ayuntamiento y obligó a que se retomase el suministro. Una decisión que también recurrió Adif y que otorga al Ayuntamiento un plazo de 10 días para dar respuesta a los argumentos del ente público.

El alcalde del Valle de Abdalajís, José Romero, se mostró molesto por la actitud que está manteniendo la entidad pública contra un pequeño municipio al que perjudicó y que limitó sus posibilidades de desarrollo durante los 15 años que han transcurrido desde que una tuneladora ocasionase la fractura en la sierra que a día de hoy sigue obligando a desalojar entre 15 y 20 litros por segundo del interior del túnel, según la información de la que dispone el Consistorio. “Así es imposible que se recupere el acuífero”, afirmó el regidor.

Además, rechazó la argumentación ofrecida por Adif sobre la inversión de unos 26 millones de euros que se habría realizado en la zona para tratar de encontrar una solución definitiva. “Lo cierto es que seguimos sin tener el abastecimiento garantizado, no es nuestro problema que las actuaciones que han realizado en infraestructuras no hayan sido las adecuadas”, insiste al alcalde, que alude a un símil mucho más habitual para explicar la situación: “Es como si te dan un golpe en el coche y la otra aparte alega que invirtió mucho dinero en la reparación, pero el vehículo sigue sin funcionar”.

Desde el Consistorio también aseguran que esta situación de inestabilidad con el abastecimiento de agua no dejó a la localidad desarrollar su potencial, especialmente vinculado al turismo, ya que se encuentra a escasos kilómetros del Caminito del Rey y es un gran atractivo para el turismo de aventura. “No se puede desarrollar este sector cuando no sabes si al volver a tu alojamiento en verano te vas a poder duchar”, insiste el regidor, que se pregunta quién valora las pérdidas que tuvo el municipio en este tiempo y el daño que se causó a los vecinos que cada vez que llega el verano viven pendientes de posibles cortes en el suministro cuando se trata de una localidad situada en la ladera de un acuífero del que se surtía casi en exclusiva.

Por otra parte, el alcalde lamenta que un organismo público como Adif decidiese suspender de forma repentina las negociaciones que se mantenían para firmar un nuevo convenio que hubiese supuesto una solución definitiva al problema al aceptar Antequera que se suministrase agua a esta localidad desde la captación que tiene en el paraje de la Magdalena. “Nos suspendieron una reunión que había prevista para diciembre y lo siguiente fue comunicarnos que daban por extinguido el convenio; no entiendo que un ente público pueda actuar de esta manera”, insiste Romero.

Ahora piden volver a las negociaciones para cerrar un acuerdo que permita al municipio contar con suministro de agua constante y que Adif ponga fin a un problema que se prolonga desde hace años.Mientras tanto, desde este organismo se mantiene que el convenio firmado con el Ayuntamiento de Valle de Abdalajís “expiró a comienzos de octubre del año pasado”. A pesar de ello aseguran que “se continuó con los compromisos cuatro meses más allá de la vigencia del convenio para dar tiempo a que la negociación fructificase o que en su caso el Ayuntamiento gestionase alternativas de suministro”.

Adif considera que las compensaciones establecidas en dicho convenio, “ya han sido realizadas con creces”. Aseguran que se recogían inversiones de unos cinco millones de euros, “lo que puede dar una idea del esfuerzo económico realizado que quintuplica esa cifra inicial, y que en estos momentos ha alcanzado la cifra de 26.623.521 euros”. Unas cifras que desde el Consistorio matizan mucho al aseguran que Adif no especifica que en dichas cifras se incluyen indemnizaciones a privados que estaba obligado a realizar y que no corresponderían con las actuaciones encaminadas a solucionar en problema ocasionado.

Desde el Consistorio insisten en que se trata de un problema creado por una acción inadecuada por parte de Adif en la que el municipio es simplemente un perjudicado, por lo que el alcalde sostiene que no se entiende que se aborde el asunto como si fuese que el Valle de Abdalajís estuviese planteado algún tipo de reivindicación especial sin justificación.

Además, al considerar como extinguido el convenio, desde Adif estiman que no hay base legal para continuar prestando este servicio al no estar dentro de las funciones que tiene encomendadas. “Las negociaciones mantenidas hasta ahora, que comenzaron en septiembre pasado, no han llegado a un acuerdo concreto. Adif tiene voluntad de seguir dialogando tanto con el Ayuntamiento de Valle de Abdalajís como con la Diputación Provincial de Málaga, sobre la base de las competencias y responsabilidades de cada administración. Prueba de ello es la reunión que responsables de Adif han mantenido con la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Valle de Abdalajís”, aseguran desde Adif.