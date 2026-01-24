Muere una mujer apuñalada en su casa de Alhaurín el Grande y detienen a su expareja

Un coche de la Policía Local de Alhaurín el Grande, en la entrada a la urbanización en la que han sucedido los hechos.

Una mujer de 33 años ha muerto asesinada en Alhaurín el Grande este sábado tras ser, presuntamente, apuñalada por su expareja en su vivienda, según ha confirmado a este periódico la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación. Las mismas fuentes señalan que el supuesto autor de los hechos, ya ha sido detenido. Todo ha sucedido poco antes de las doce de esta mañana en el domicilio familiar, ubicado en la calle Tomillo. El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido la primera de varias llamadas de alerta a las 11:40 horas, avisando de que una mujer estaba pidiendo ayuda en una casa de la urbanización La Paca, en dicho municipio malagueño.

Poco después, otro vecino volvió a llamar al teléfono 112 alertando de que había escuchado gritos en la vivienda y que, al entrar en la misma, había encontrado a una mujer ensangrentada en el suelo, con un cuchillo al lado. Según los testigos, en un primer momento el supuesto agresor habría huído de la vivienda, aunque fue detenido poco después.

Según ha podido saber este periódico, la fallecida es una mujer de nacionalidad extranjera, llamada Verónica, mientras que el supuesto autor de los hechos, es natural de Alhaurín el Grande. La pareja tiene tres hijos, un varón y dos niñas mellizas, todos menores de edad, de entre 6 y 11 años. Las mismas fuentes apuntan a que la víctima y su agresor llevaban un tiempo sin vivir juntos.

El centro coordinador de emergencias ha dado aviso, de inmediato, a los servicios sanitarios del 061, la Guardia Civil y la Policía Local de Alhaurín el Grande. A su llegada al lugar de los hechos, no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer. Los efectivos se encuentran todavía actuando en la zona, que está acordonada, con un gran despliegue policial.

Según las fuentes consultadas, los tres hijos de la fallecida se encontraban en la vivienda en el momento del crimen. Al parecer, según el relato de una de las vecinas de la misma urbanización, los propios menores salieron al jardín comunitario pidiendo ayuda y el mayor de ellos, el niño, habría llamado por teléfono a su abuela para decirle que "su padre había matado a su madre".

De confirmarse, se trataría del primer asesinato machista que tiene lugar en la provincia de Málaga en lo que va de año. En 2025, según datos de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Málaga fue la provincia andaluza que registró más crímenes por violencia de género, con seis las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. La última de ellas fue Concha, una joven de 25 años vecina de Campillos, que fue asesinada en noviembre. Falleció estrangulada a manos, supuestamente, de su novio, de 28 años, que horas después de cometer el crimen acudió a confesar a un cuartel de la Guardia Civil de la localidad de Martos, en Jaén.