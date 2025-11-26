Nuevo crimen machista: un hombre confiesa que ha matado a su pareja, de 25 años, en Campillos

Las fuerzas y cuerpos de seguridad investigan una nueva muerte violenta en la provincia de Málaga, apenas 24 horas después del la manifestación del 25N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La víctima es una joven de 25 años que, a tenor de las primeras pesquisas, habrían fallecido estrangulada a manos, supuestamente, de su pareja o expareja en Campillos. El supuesto autor ya ha sido detenido, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, después de que él mismo haya acudido a confesar a un cuartel de otra provincia andaluza.

Según las fuentes consultadas, el hombre, de 28 años, acudió a las dependencias de la Guardia Civil en la localidad de Martos, en Jaén, en torno a las 13:00 horas para confesar que podía haber matado a su pareja esta misma mañana. El hallazgo del cuerpo se ha producido poco después, pasado el mediodía, cuando los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, además de los servicios sanitarios, han acudido a la dirección aportada por el sospechoso, la casa en la que la joven vivía con su padre, que estaba trabajando.

Allí localizaron Concepción sin vida, con signos de estrangulamiento. Al parecer, víctima y detenido compartían el mismo domicilio en Campillos, han indicado a Efe fuentes próximas a la investigación.

Segundo crimen machista en una semana

Todo apunta a que se trata de un crimen machista, el segundo que ocurre en esta semana en la provincia. El caso anterior se registró este pasado sábado en Rincón de la Victoria. Un hombre ingresó en prisión después de matar, presuntamente, a su pareja, María Victoria, con la que estaba en proceso de separación. Ella iba con frecuencia a visitar a su agresor, que según diversas fuentes, atravesaba una depresión y ella se preocupaba por su salud. Fue, supuestamente, en una de estas visitas cuando el hombre acabó con su vida, este sábado por la mañana, en lo que se investiga como un nuevo caso de violencia de género.

No tenía hijos, y pese a la separación y a que ella se había ido de la casa que compartían en una urbanización de Cotomar, la relación entre ambos "no era mala", según comentó a los periodistas el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, asegurando que ella lo atendía porque él -que ya se había jubilado- "estaba en una depresión". "Ella lo seguía visitándolo y apoyándolo en su casa, y mira cómo ha terminado, siendo asesinada", señaló el regidor.

La vida de María Victoria no fue fácil. A lo largo de sus 60 años había tenido que superar varios reveses, algunos muy duros, como la pérdida de su hermano, que murió con solo 22 años en un accidente de tráfico. Su padre también falleció recientemente, según ha explicado el alcalde, que ha lamentado que era "una mujer muy buena" con la que "la desgracia se ha cebado". Pertenecía a una familia "humilde, trabajadora y muy querida en el municipio", recordó Salado.