El PSOE andaluz pide una gestora en Torremolinos tras la denuncia por presunto acoso sexual

La Comisión de ética del PSOE de Andalucía ha emitido un “informe favorable” a la constitución de una gestora que dirija el partido en Torremolinos, tras la denuncia presentada por una militante contra el hasta ahora secretario general de los socialistas en la ciudad, Antonio Navarro, por un presunto delito de acoso sexual, por lo que el documento será trasladado a la agrupación federal, según ha informado este martes la formación socialista.

Así lo ha destacado el partido tras la petición realizada por el PSOE de Málaga una vez conocido el caso de supuesto acoso, lo que provocó la semana pasada la apertura de expediente disciplinario a Navarro, al que ha suspendido cautelarmente de militancia.

La Comisión de ética del PSOE de Andalucía ha aprobado, en una reunión mantenida este martes, remitir al PSOE federal su “informe favorable” a la solicitud de la formación malagueña para constituir una gestora que dirija el PSOE de Torremolinos.

Durante su reunión, la Comisión de ética ha analizado la petición del PSOE malagueño, ha emitido su “informe favorable” a la solicitud y ha propuesto trasladarla hasta la dirección federal de PSOE, que será el que finalmente resuelva, según ha informado el partido.

Según la propuesta aprobada, mientras esta gestora toma las riendas de la agrupación municipal del PSOE de Torremolinos, será la Comisión Ejecutiva Provincial la que se haga cargo de sus asuntos de trámite y de gestión.

Según ha destacado el partido, la gestora que se designe será la encargada de dirigir el PSOE de Torremolinos hasta que se restablezca su vida orgánica, con la elección de una nueva Ejecutiva local en asamblea.