Qué son los trihalometanos, el compuesto que afecta al consumo de agua de 5.000 personas en Málaga

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Salud Pública y la Delegación Territorial de Málaga, ha declarado no apta para el consumo el agua de la zona de abastecimiento del núcleo residencial El Chaparral, situado entre los municipios malagueños de Marbella y Mijas, en la que residen unas 5.000 personas. El Gobierno andaluz ha explicado en un comunicado que esta decisión se debe a "la presencia de valores superiores de trihalometanos".

Los trihalometanos son un compuesto que aparece como resultado de la cloración del agua, y para que esta materia sea considerada potable, sus valores en agua no deben superar cierta cantidad de microgramos, el tope lo estableció el Parlamento Europeo.

Qué son los trihalometanos

Los trihalometanos son un compuesto que surgen durante el proceso de potabilización del agua. En el informe del Ministerio de Sanidad sobre "Calidad del agua de consumo en España 2020" especifican que los trihalometanos son resultado de "la cloración y la presencia de materia orgánica natural en el agua bruta". También se señala en este documento que es más común que se formen trihalometanos si se utiliza para este proceso de potabilización hipoclorito o cloro gas.

En la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, se establece que los valores de trihalometanos no deben superar los cien microgramos por litro de agua para su consumo.

No se puede puede beber, pero sí se puede usar para el aseo

En el comunicado de la Consejería se ha indicado que este agua no se puede beber, ni usar para lavar alimentos. No obstante, sí puede usarse para el aseo personal y para la limpieza del hogar. Mientras que no suponga ingerirla, puede usarse para otras actividades cotidianas.

El Gobierno andaluz señaló en su comunicado que el operador de esta zona de abastecimiento, Aquavega S.L., tendrá que poner en marcha "medidas correctoras con el objetivo de reestablecer los parámetros alterados". También ha señalado que el operador "deberá proporcionar un suministro alternativo a la población afectada por la declaración".