Detenido un hombre de 61 años por matar a su expareja en una casa de Rincón de la Victoria

Un hombre, de 61 años, ha sido detenido este sábado por la Guardia Civil como presunto autor de la muerte de una mujer en Rincón de la Victoria. La víctima, de 60 años, era su expareja, según han confirmado fuentes policiales. El suceso ha ocurrido tras una pelea en un domicilio ubicado en la zona de Cotomar, en dicha localidad malagueña. Fueron los vecinos los que, pasadas las diez de la mañana, alertaron de una pelea, con gritos y golpes.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió varias llamadas a las 10:20 horas en las que los vecinos advertían de una fuerte discusión de pareja, en un domicilio de la calle Trébol. Hasta el lugar, se desplazaron de inmediato efectivos de la Guardia Civil que, a su vez, pidieron la presencia de la Policía Local. A su llegada al domicilio, el presuntor autor de los hechos aún se encontraba en el interior de la vivienda, lo que habría facilitado su detención, junto al cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba signos de violencia.

Fuentes próximas han confirmado que el matrimonio estaba separado, y que la víctima había acudido al docmicilio en el que vivía el hombre para visitarlo. Algunos vecinos dicen que el detenido era una persona conflictiva. Al parecer, según testigos, la víctima llegó por la mañana golpeando la puerta para que le abriese, fue entonces cuando se empezó a escuchar una pelea, un forcejeo y gritos. Minutos después vieron pasar la ambulancia.

La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, desplegó un dispositivo de seguridad en la urbanización y cortó temporalmente el acceso a la zona donde se ha registrado el suceso. El levantamiento del cadáver para su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal se ha producido a las 14:10 horas.

Las fuentes consultadas apuntan a que la principal línea de investigación es que se trate de un nuevo crimen por violencia de género. De los hechos se ha informado al Instituto Andaluz de la Mujer. En sus redes sociales, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha señalado que las fuerzas de seguridad están "recabando datos" sobre la muerte violenta de esta mujer y que no existen antecedentes de denuncias en el sistema Viogén de seguimiento de los casos de violencia de género. La Guardia Civil también ha confirmado que no existían denuncias previas.

Tras lo sucedido, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha expresado su pésame a la familia y amigos de la mujer y ha mostrado su "más absoluta condena y repulsa" ante este nuevo supuesto caso de violencia machista. Así lo ha dicho el regidor, a través de un mensaje en redes sociales, desde el que ha invitado "a todas las mujeres a que no duden ni un momento en denunciar cualquier tipo de agresión" y a todas las personas "a que reaccionen y denuncien cualquier tipo de situación anómala y que pueda generar en un caso de violencia".

El Ayuntamiento ha convocado para este domingo a las 12:00 horas una concentración a las puertas del Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio en señal de resulsa.

Urbanización de Rincón de la Victoria en la que ha tenido lugar el crimen. / Carlos Guerrero

Quinta mujer muerta por violencia de género en Málaga este año

De confirmarse, se trataría de la quinta mujer asesinada a manos de su pareja o expareja en la provincia de Málaga en lo que va de año. El último crimen tuvo lugar en Marbella, el pasado octubre, cuando un hombre de 84 años fue detenido por, presuntamente, asesinar a su mujer, Eva, de 83. El crimen se produjo en el interior de un chalé ubicado en el distrito Elviria Las Chapas, donde ambos vivían. Cuando los agentes acudieron encontraron el cuerpo sin vida de la mujer, con varias heridas por arma blanca.

La primera víctima de la violencia de género este año en la provincia fue Lina, asesinada el pasado 9 de febrero por su expareja en presencia de sus hijos. La mujer de 49 años estaba en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén), pero no tenía protección ni tampoco la orden de alejamiento que había solicitado porque no denunció malos tratos físicos.

En junio de este año, fallecía asesinada una mujer de 50 años también en Marbella. El presunto autor, un búlgaro de 47 años, huyó tras matarla, pero después, debido a la presión policial, se entregó en Comisaría. Ninguno de los dos figuraba en el sistema policial Viogén, predecir el riesgo al que puede estar expuesto una mujer que ha sido víctima, para así realizar tanto un seguimiento como una protección de manera adecuada y "efectuar una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas.

Solo unas semanas, también en junio, otra mujer de 43 años fallecía al ser asesinada por su pareja, un hombre de 46 años que después se ha suicicidó, en una vivienda de la localidad malagueña de Fuengirola, en Málaga. Los hechos ocurrieron en la urbanización Higuerón Wes.