La Junta asegura que se está haciendo un rastreo para ver contactos en el brote de la residencia de Ronda

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado este jueves que en el caso del brote vinculado a una residencia de mayores de Ronda, que por el momento solo cuenta con el caso de una persona fallecida, "se están haciendo las pruebas de rastreo y trazabilidad para ver los contactos que haya podido haber".

En declaraciones a los periodistas en Marbella, donde ha acompañado al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, la delegada ha explicado que en dicha residencia se produjo el fallecimiento de una persona positivo en coronavirus y que sobre las personas aisladas como consencuencia, se está a la espera de los resultados, ya que todavía no hay pruebas concluyentes de los PCR

La residencia informó este pasado miércoles de que las pruebas realizadas a ese residente fallecido habían dado primero resultados contradictorios y finalmente negativo. Al respecto, Navarro ha insistido en que "no es concluyente" y en que se han hecho "unas últimas pruebas que son las que estamos esperando para ya concluir si realmente estaba afectado o no de COVID".

Aunque más tarde, fuentes de la Junta han matizado que están a la espera de pruebas concluyentes de los PCR realizados a los contactos del fallecido, dado que el residente está contabilizado como positivo en Covid en Salud, una situación que no ha variado. "Los PCR de todos los contactos en los últimos 14 días con el fallecido aún no están o las pruebas que se han hecho (que son varias) no son concluyentes todavía como para dar información oficial", han concluido las mismas.

En cualquier caso, la delegada ha señalado que "se toman las medidas y activan los protocolos, se están haciendo las pruebas de rastreo y trazabilidad para ver los posibles contagios que haya podido haber", apuntando que "no tenemos los resultados de esas pruebas".

Ha destacado que se ha actuado "con la celeridad, proactividad y anticipación que nos ha permitido llegar en la gestión de esta crisis sanitaria como hemos llegado, con claves de éxito como es el que tengamos aislados a los positivos que han ido dando en otros focos". "Hay preocupación, pero lo más importante es que hay ocupación", ha señalado.

Así, Navarro ha asegurado que "nos estamos ocupando con mucha antelación de lo que ha ido sucediendo, ya contábamos con ello, desde el momento en el que se abren fronteras, aeropuertos y hay movilidad, sabíamos que íbamos a tener pequeños focos de nuevos contagios".

Pero ha incidido en el hecho de que "ahora están ocupados los epidemiólogos haciendo las pruebas de rastreo e intentar llegar hasta el último posible contagio y no a las urgencias, ni las UCI ni los hospitales, porque no tenemos hospitalizados de estos rebrotes".

"Afortunadamente el Gobierno andaluz está tranquilo porque se tiene muy controlada la situación", ha dicho la delegada, pero han reiterado que "no podemos levantar la guardia, hay que mantener las mismas medidas de higiene, distancia social y uso de mascarillas". "La sociedad no puede relajarse ni un ápice", ha concluido.