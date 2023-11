El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ronda pide "sanear" los tribunales de selección

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ronda, Francisco Cañestro, ha pedido "sanear" los tribunales de selección de personal en el Consistorio y anunció que la próxima semana propondrá a los sindicatos municipales cambiar la forma de elección de los funcionarios que integran los mismos. En este sentido, explicó que su apuesta pasa eliminar que sea la Alcaldía la que realice la nombramientos y se pase a un sistema de sorteo entre aquellos funcionarios que reúnan los requisitos para formar parte del mismo.

Cañestro, que la semana pasada fue acusado por los sindicatos UGT y SITAR y un grupo de funcionarios a título particular en un escrito de poner en duda de forma "reiterada" la objetividad e imparcialidad de estos empleados públicos que están participando en estos procesos, pidió a la alcaldesa de la ciudad, María de la Paz Fernández, que no se esconda tras "funcionarios palmeros" o consejos de administración de empresas públicas que aseguró que están integrados por sus "amiguitos".

El portavoz socialista acusó a la alcaldesa de orquestar una persecución contra su persona para tratar de acallar la voz de la oposición. "No van a poder conmigo, sus ataques no me asustan", dijo Cañestro, que seguidamente añadió que "estoy acostumbrado a su persecución laboral y personal".

Además, también acusó a la alcaldesa de querer convertir a la ciudad en su "cortjijo", para lo que sostuvo que está dividiendo a la sociedad y tratando de enfrentar a diferentes colectivos.

"La señora Fernández no podrá con la democracia", dijo Cañestro, al tiempo que sostuvo que la alcaldesa llevó a la ciudad a una crisis institucional como antes no se había conocido. En este sentido, anunció que no dejará su cargo como le habían pedido desde el PP para retomar las relaciones con el PSOE, rotas tras el último Pleno.

En cuanto a la denuncia anunciada por el Consistorio por lo que considera insinuaciones de enchufismo por parte de Cañestro, auguró que no tendrá recorrido judicial y terminará en un "sonoro ridículo.

En este sentido, expresó su deseo de que cuando "pierdan" el procedimiento judicial le pidan disculpas y los integrantes del consejo de administración de la empresa municipal de limpieza, Soliarsa, presenten su dimisión.

Eso sí, el edil socialista no quiso explicar el sentido de los mensajes que había publicado en las redes sociales y que han sido los causantes de este asunto, señalando que "llegado el caso, que no creo, lo explicará delante de un juez".