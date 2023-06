Vía libre a la pasarela para recorrer el Tajo de Ronda

El Pleno del Ayuntamiento de Ronda aprobó con los votos del Partido Popular el proyecto de actuación para la construcción de la pasarela que discurrirá entre el Puente Nuevo y el barrio de Padre Jesús recorriendo por su interior la garganta del Tajo. El PSOE, por su parte, se abstuvo alegando que no se había celebrado una comisión de obras para abordar esta actuación en profundidad y resolver algunas dudas técnicas que le habían surgido sobre el mismo. No obstante, los socialistas calificaron como “bueno” este plan, aunque lamentaron que el Gobierno municipal no le estuviese dando la importancia que consideran que tiene, tanto por su repercusión sobre la ciudad como por la importancia del paraje natural por el que discurrirá.

Por su parte, Con Andalucía IU, Podemos y Más País mostraron su rechazo a esta intervención, al considerar que traerá “masificación turística”, por lo que “tenemos dudas de que sea una buena idea”. Mientras tanto, el delegado municipal de Urbanismo, Jesús Vázquez, y la alcaldesa de la ciudad, María de la Paz Fernández, rechazaron las acusaciones sobre la falta de información, señalando que “tienen ustedes todos los datos y los informes en el expediente al que han tenido acceso libre”.

Vázquez explicó que se habían obtenido los informes favorables de todos los departamentos de la Junta de Andalucía que tenía que informar sobre dicha actuación, garantizando de esta forma la viabilidad del proyecto de ejecución que tendrá que ser licitado por el Consistorio.

Por su parte, la alcaldesa rondeña señaló que “no subirse a este carro es ir contra la opinión mayoritaria de la ciudadanía”, al tiempo que aseguró que “va a ser el proyecto más bonito que vamos a hacer”. En cuanto a la actuación en sí, consistirá en la instalación de una pasarela que discurrirá a tres metros del fondo del cauce con una anchura de 1,20 metros –en sus tramos “tipo”, con variaciones adaptativas–, yuxtapuesta a la pared sur del Tajo y que supondrá una inversión que asciende a los 1,3 millones de euros.

Una construcción que ha sido diseñada por el arquitecto Luis Machuca, el mismo que desarrolló el proyecto de recuperación del Caminito del Rey, aunque el propio Machucha aseguró que se trata de dos actuaciones que ni tienen nada que ver una con la otra. Mientras tanto, de forma paralela, ya se trabaja en la primera fase de este proyecto que consiste en la adecuación del camino de bajada hasta la base del Puente Nuevo y que también conllevará la construcción de varios miradores. Además, en fases posteriores se contempla la recuperación de los molinos de harina que existen en la zona y las acequias para conducen el agua y realizar un limpieza general.