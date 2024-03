Jueves Santo en Málaga: día grande con ausencias

El Jueves Santo es el día grande por antonomasia de la Semana Santa de Málaga. Hasta ocho hermandades procesionan en la jornada, de las que solo seis han salido a la calle. Desde la sobriedad y el clasicismo de Santa Cruz, Viñeros y Vera Cruz, a la popularidad y magnificencia de la Sagrada Cena, Mena y Esperanza, que levantaron pasiones a su paso por las calles del centro.

Las grandes ausencias del Jueves Santo fueron las hermandades de Zamarrilla y Misericordia, que tomaron la difícil decisión de no salir a la calle aún sabiendo que el resto sí lo harían.

Santa Cruz

La Cofradía de Santa Cruz guarda en su esencia la seriedad y el rigor. En sus inicios procesionaba en silencio y con los años fue mutando hasta encontrar su estilo, que ahora ya parece asentado cuando realiza su salida penitencial en la tarde del Jueves Santo. En la plazuela del Cristo de la Sangre se ha agolpado numeroso público minutos antes de salir la cofradía, más que otros años.

Aquí la crónica completa

Sagrada Cena

Cena de gala en Málaga podría ser la mejor forma de expresar lo que ha sucedido en la tarde de este Jueves Santo cuando las grandes puertas de calle Compañía se abrieron de par en par y, poco después, salió el impresionante trono de la Hermandad de la Sagrada Cena. Centenas de nazarenos rojos abrieron el cortejo con una sonrisa perceptible solo por los pequeños agujeros de los ojos. Hasta casi ese momento la duda de si la cofradía de la Cena podría salir a la calle flotaba en el ambiente y marcaba las oraciones de los devotos.

Aquí la crónica completa

Viñeros

El olor a incienso ya inundaba la plaza de los Viñeros alrededor de las 17:30 h. El público presente en la zona no hacía más que mirar al cielo e implorar que la decisión final de la cofradía fuera salir a la calle. Y así fue. Salió el sol y las puertas se abrieron cerca de su hora de salida para dejar ver a Nuestro Padre Jesús de los Viñeros y a Nuestra Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros. Todo estaba preparado para salir este Jueves Santo, salvo una cosa. La llave del Sagrario que un nazareno se encargó de colocar.

Aquí la crónica completa

Vera+Cruz

“Hermanos, salimos a la calle”. Esas palabras retumbaron en el interior de San Juan como si sentase cátedra. Con la solemnidad que caracteriza a esta cofradía, Vera Cruz, sin música, abre de par en par las puertas de su templo ante una Málaga deseosa de las cruces de San Juan.

Aquí la crónica completa

Zamarilla

En la pequeña ermita de la calle Martínez Maldonado y su contigua casa hermandad cada año se une un barrio y una cofradía y solo consigue hacerlo la Zamarrilla. Vecinos en los balcones, niños en la calle con sus padres y familiares desde el mediodía con sus sillas plegables son unas de las estampas más habituales del Jueves Santo en este barrio, pero este 2024 no lo ha permitido. A las 18:25, hora de salida de la cofradía, el barrio se agolpaba a las puertas de la casa hermandad porque finalmente, debido a las inclemencias climatológicas, habían decidido no procesionar.

Aquí la crónica completa

Mena

Se acercaba la hora a la que tiene prevista su salida la Congregación de Mena, y la gente ha comenzado a llegar masivamente hasta los aledaños de la casa hermandad. Muchos de ellos han esperado apostados en los muros del hotel colindante o en las azoteas de la zona. La ciudad al completo con la corporación del Jueves Santo.

Aquí la crónica completa

Misericordia

Una de las grandes ausencias del Jueves Santo fue Misericordia. La cofradía es una de las más veteranas de la Semana Santa de Málaga, con mucho arraigo popular y una gran devoción entre sus fieles e inicia su recorrido desde el corazón del barrio del Perchel cada año. Este año de la iglesia del Carmen, la sede canónica de la hermandad de la Misericordia, no han salido los nazarenos de terciopelo burdeos y antifaz de raso negro porque la cofradía tomó la decisión suspender su estación de penitencia debido a las inclemencias climatológicas.

Aquí la crónica completa

Esperanza

El romero ha vuelto a alfombrar las calles de la ciudad en la noche del Jueves Santo. Todo apuntaba a que la Archicofradía del Paso y la Esperanza no pudiese realizar su salida procesional, pero la esperanza, esa palabra que en Andalucía tiene rostro de Virgen, es lo único que no se pierde en la vida. Vivimos anclados a no perder la esperanza de que las cosas sucedan, al igual que el pueblo de Málaga vive anclado a la dolorosa perchelera.

Aquí la crónica completa