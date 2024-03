La Esperanza bendice a Málaga con su romero en la noche del Jueves Santo

El romero ha vuelto a alfombrar las calles de la ciudad en la noche del Jueves Santo. Todo apuntaba a que la Archicofradía del Paso y la Esperanza no pudiese realizar su salida procesional, pero la esperanza, esa palabra que en Andalucía tiene rostro de Virgen, es lo único que no se pierde en la vida. Vivimos anclados a no perder la esperanza de que las cosas sucedan, al igual que el pueblo de Málaga vive anclado a la dolorosa perchelera.

Pasadas las ocho de la tarde, la Archicofradía del Paso y la Esperanza ha anunciado que realizarían su salida procesional por las calles malagueñas. La corporación ha informado que mantenía su horario previsto, con salida a las 21:00, pero que, gracias a un acuerdo con la Congregación de Mena, han modificado el itinerario previsto, suprimiendo el paso por el barrio del Perchel. Por lo tanto, la Archicofradía ha pasado tras Mena por el itinerario común de las hermandades y cofradías.

A la hora establecida han comenzado a salir desde el interior de la basílica los nazarenos morados que abren la sección del Nazareno del Paso. Elegantes las túnicas de terciopelo con el escapulario bordado que visten. En las puertas se ha concentrado mucho público que ha vivido con expectación el momento.

Ha salido a la calle el Nazareno del Paso con andar corto y elegante. Ver caminar a este Cristo que talló Mariano Benlliure sobrecoge de una manera especial. La luna ha sido testigo del momento. La túnica bordada, los lirios y los sones clásicos de las cornetas y tambores que han acompañado por primera vez al Señor. Después de veinticinco años, la banda de cornetas de la archicofradía ha hecho sonar su música tras el Cristo. Para la ocasión, han estrenado un banderín morado, cuyos bordados imitan a los de la túnica que porta el Nazareno del Paso.

Cuando aún no había terminado de adentrase en el puente la sección de nazarenos de la Virgen, se ha levantado el trono en el interior de la casa hermandad y ha ido colocándose para aguardar la salida. Luego, el cantaor onubense Arcángel ha cantado una saeta a la dolorosa. Largos y nutridos tramos de Nazarenos han acompañado a la Virgen. La dolorosa perchelera ha cruzado la puerta de la casa hermandad con la Marcha Real y el Himno de Coronación, mientras repicaban las campanas. Vítores y palmas para esta Virgen que huele al romero que han ido arrojando los monaguillos.