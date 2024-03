Doble tristeza cofrade el Viernes Santo en Málaga: solo cuatro hermandades salieron a la calle

En medio de los suspiros de la tierra, testigos de la muerte del Hijo de Dios, Jesucristo entregó su último aliento. Algo que hace cada Viernes Santo para subrayar la limitación de la vida humana y la perpetuidad del espíritu. En las calles de Málaga, este año de las ocho cofradías que procesionan solo salieron cuatro de las hermandades que se encargan de contar lo que sucede en esta funesta noche, donde una madre despide a su hijo y sus discípulos se lamentan por su pérdida.

Monte Calvario, Descendimiento, Amor y Caridad y Dolores de San Juan fueron las cuatro hermandades que recorrieron Málaga. En cambio, Soledad de San Pablo, Piedad, Sepulcro y Servitas permanecieron en sus templos, con las puertas abiertas para que todos sus devotos los visitaran.

Monte Calvario

El barrio de la Victoria es conocido, cofradieramente hablando, por ser un lugar desde donde parten hermandades de un corte popular, alegre o clásico. Pero el concepto de hermandad de barrio no excluye a las cofradías de corte serio. En un barrio camben todas las hermandades. Así lo demuestra cada Viernes Santo la Hermandad del Monte Calvario.

Descendimiento

La solemnidad y el silencio son dos de los protagonistas de los Viernes Santo y este año se sumó la leve tregua de las precipitaciones durante unas horas que abrió los cielos e iluminó Málaga, pese a las lluvias que estaban previstas para la noche. A las 16:00 muchos malagueños se agolpaban en la Malagueta para ver la salida de la Hermandad Sacramental y Real Cofradía de Nazarenos del Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora del Santo Sudario y María Santísima de las Angustias que ya había confirmado que iba a salir a la calle, aunque acortando camino.

Dolores de San Juan

La Archicofradía de los Dolores de San Juan no es una hermandad cualquiera. Aquí no solo destaca, al igual que en otras, la compostura, la seriedad o el rigor. Ellos, además, cuentan con un valor añadido: el silencio. Este es el emblema de esos cofrades que cada Viernes Santo dan testimonio de su fe por las calles de Málaga de una forma callada, siempre con la mirada hacia el frente.

Amor y Caridad

“Esta debe ser vuestra mayor alegría y más en una Semana Santa como esta, que no es cualquiera. La Caridad sale a la calle”, rezaba un nazareno a voces a los hombres de trono de Nuestra Señora de la Caridad antes de dar los primeros toques de campana. Minutos antes, el crucificiado del Santísimo Cristo del Amor, saliendo como estandarte de un corazón latente de la ciudad de Málaga, que en un Viernes Santo de luto sonreía por poder disfrutar de unos instantes cofrades.

Traslado

Hasta tres ocasiones ha tenido la oportunidad de vivir la Trinidad un pedacito de la Semana Santa, y ninguna de ellas se ha hecho posible. La última esperanza vestía de negro, celeste y burdeos, pero no llegaron a colorear una barriada de luto por sus cofradías. La cofradía de la Soledad de San Pablo, se quedó tras las enormes puertas rojizas de la casa hermandad cuando la tarde llegó a la característica torre de la Iglesia. Un cielo no muy nublado pero sí incierto hizo que se decidiese suspender la estación de penitencia.

Piedad

En el Molinillo la tarde comenzó con los nazarenos y hombres de trono vestidos de negro llegando dirigiéndose a la Casa Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad. A las 19:30 era la hora en la que la cruz guía, desde el patio trasero del templo, se iba a dirigir a calle Alderete para empezar con su estación de penitencia, pero este año no fue así. Justamente a esa hora, los portadores comenzaron a pasar al interior de la casa. En el exterior nadie sabía lo que pasaba. La incertidumbre se notaba en el ambiente, ya que ellos eran los últimos en hacer pública la decisión de salir o no en procesión. Finalmente, la Piedad se quedó en su barrio y no llegó a pisar la calle.

Sepulcro

La Semana Santa de Málaga, a expensas de la procesión de Jesús Resucitado y la Reina de los Cielos, pone su broche de oro con uno de los momentos más emblemáticos: la doble curva de Duque de la Victoria con San Agustín y Císter de la Virgen de la Soledad de la Hermandad del Santo Sepulcro. Este año no pudo el cofrade vivir este ni tantos otros momentos. Ni tampoco pudo ver atravesar la noche al Cristo que duerme su muerte sobre el catafalco que le diseñó Moreno Carbonero.

Servitas

En los alrededores de la Iglesia de San Felipe Neri, una multitud expectante se congregó, ansiosa por adentrarse en sus sagrados recintos y dedicar unos momentos a contemplar a María Santísima de los Dolores. Estas esperas se debieron a que este año, la Venerable Orden Tercera de Siervos tomó la determinación de abstenerse a llevar a cabo su procesión por las calles de Málaga, a causa de las adversidades meteorológicas que amenazaban con perturbar la solemnidad del evento y su buen desarrollo.

