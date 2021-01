13 puntos y 10 rebotes para Carralero en la noche de Reyes

Jesús Carralero sigue a gran nivel en su segunda temporada en la NCAA. Le está costando a su universidad arrancar, pero el malagueño está mostrando un buen baloncesto y haciendo números destacados. 13 puntos,10 rebotes y tres asistencias sumó en la derrota de Campbell frente a Gardner-Webb (70-85). Un doble doble en un partido donde se fue por encima de los 30 minutos, lo que habla de la importancia del alero en el equipo.

La noche anterior a la de Reyes el canterano del Unicaja también se había medido a la universidad de Carolina del Norte. Aunque con resultado opuesto. Victoria para los Camels por 70-61, aunque menos protagonismo estadístico del paleño con siete puntos y seis rebotes. Tuvo un mal día en el lanzamiento de dos con un pobre 3/10.

Él está entre los que más ha jugado con 11 partidos ya disputados. Sus promedios hasta ahora son de 8.8 puntos, 4.1 rebotes y 3.8 asistencias en poco más de 23 minutos en pista. Un arranque donde Campbell marcha con un balance de 1-3, lo que evidencia margen de mejora en lo colectivo. Los Camels están en la parte baja de la Big South Conference, que ahora domina la invicta Winthrop. En la madrugada del viernes al sábado vuelve a jugar ante Longwood.

Antes de ese partido está previsto el estreno en esta temporada de Alessandro Scariolo, que jugará el 7 de enero con Ouachita, su nueva universidad en División II tras dejar los Manhattan College Jaspers.

Coast to coast by Carralero who's having a terrific second half!📺 ESPN+#RollHumps 🐪🏀 pic.twitter.com/Tni1EbupIO