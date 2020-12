Carralero empieza el baile malagueño americano

El malagueño Jesús Carralero inició su tercera temporada en Estados Unidos, adonde se marchó tras cumplir con su etapa en el Unicaja, donde estuvo desde infantiles a juniors. El alero malagueño, de 2.03 metros, 97 kilos y 20 años, está en ahora en la Universidad de Campbell, radicada en Buies Creek, en North Carolina, una de las mecas del baloncesto universitario. Allí también terminó de forjarse Francis Alonso, en su caso en Greensboro. Después de un año de PrepSchool, curso puente entre instituto y universidad, en Kanakut Link Year en Missouri, aterrizó en Campbell. Fue el primer malagueño en debutar esta temporada de los varios que compatibilizan baloncesto y estudios en América. Ha habido dudas sobre cómo afrontar la competición de la NCAA por la pandemia. Fue suspendida el curso pasado en medio de la March Madness.

Tras una primera temporada de adaptación a la universidad, en la que acabó con promedios de 5.1 puntos, 2.3 rebotes y 1.7 asistencias, le toca dar en esta segunda temporada un paso al frente. Ante St. Andrews, universidad de entidad inferior, su equipo ganó por 85-51. En 20 minutos en pista hizo ocho puntos (4/5 en tiros de dos y 0/3 en triples), cinco rebotes y cinco asistencias. Dejó algún mate espectacular, como difundió su universidad a través de las redes. Su capacidad atlética y su físico son cualidades interesantes, que ya le hicieron estar también en órbita de selección española, con llamada para alguna concentración. Una lesión en su año junior le impidió pelear una plaza en el Europeo. Pero es un jugador de proyección interesante. También vistos los precedentes de Francis Alonso y Rubén Guerrero, que mezclaron su formación malagueña con su experiencia americana para ser considerados apuestas del club ya como profesionales y ahora son incluso internacionales, en el Unicaja se vigila su evolución en Estados Unidos.

Carralero competirá con su universidad del 8 al 10 de diciembre en el BSN Sports Dolphin Classic en Jacksonville (Florida), con tres partidos consecutivos, y ya el 30 de diciembre comenzará en su conferencia, la Big South, con el reto de llegar bien posicionado al torneo final a principios de marzo. Como novedad en el formato para limitar los efectos de la pandemia, se jugará en días consecutivos contra un mismo equipo hasta completar el tramo de liga.

También está en la NCAA otro malagueño, Golden Dike, que cumplirá su segundo año con la universidad de Loyola Maryland, radicada en Baltimore. Tras marcharse en edad cadete al Real Madrid, el pívot de raíces nigerianas entró directamente en la universidad. Allí comparte equipo con uno de los mejores proyectos del baloncesto español, Santi Aldama, y Alonso Faure. Dike estuvo antes de marcharse a Estados Unidos semanas atrás entrenando en Los Guindos. En su caso, compite en la Patriot League, que comenzará el 2 de enero.

Otro malagueño en la NCAA es Alessandro Scariolo, que, tras un año como red shirt (entrenó pero sin posibilidad de jugar) en Manhattan, decidió bajar un escalón a la NCAA II y jugar en la universidad de Ouachita, en Arkansas, donde le entrena un ex jugador del Real Madrid, Dennis Nutt. En su caso, está previsto el inicio de su conferencia el 7 de enero. En esa categoría también está otro ex jugador del Unicaja, Jesús Castillo, que comienza su año como senior en UIS Prairie Stars, en Springfield (Illinois), donde se destapó como uno de los mejores triplistas.

La posibilidad de conjuntar baloncesto y estudios, dominar un idioma y abrir mente es tentadora para los jugadores que acaban la etapa junior y numerosos jugadores malagueños han emprendido esa aventura, a mayor o menor nivel. Las citadas experiencias de Alonso y Guerrero dan idea de que la vía de regreso al Unicaja está abierta.

