La ACB se resolverá en Valencia desde el 17 de junio

Valencia será, tal y como se preveía, la sede de la innovadora e improvisada fase final de la ACB. La Asamblea telemática celebrada este miércoles decidió ir hacia delante con la propuesta de la ciudad del Turia, imbatible desde el punto de vista deportivo y logístico, con múltiples pistas para entrenar y jugar, con alojamiento a escasos metros del pabellón. El quid de la cuestión era sanitaria, prioritaria, Valencia está a día de hoy en Fase 1 de la desescalada aún, pero las garantías presentadas en la propuesta apadrinada por Juan Roig, que incluyen un la construcción de un hospital de campaña y numerosas medidas más, hicieron a los clubes aceptar la propuesta taronja.

En estos tiempos volátiles tampoco se puede asegurar taxativamente que se celebrará la competición, pero la ACB ha hecho todo lo posible por acabar la Liga y va hacia delante con ese plan de que los 12 equipos se jueguen un título en apenas dos semanas. Las fechas van del 17 al 30 de junio, justo a tiempo para no tener que renegociar contratos con los jugadores. Habrá un partido cada dos días para resolver la fase de grupos (dos de seis equipos, con dos de cada uno avanzando a semifinales), antes de jugarse los tres últimos encuentros. Serán 33 partidos comprimidos, en un formato que recuerda a un Eurobasket o un Mundial.

Aunque el play off es consustancial al concepto de baloncesto moderno, la fórmula creada concentra atención. No es tan explosiva como la Copa del Rey, un título en cuatro días, pero se le acerca. Los clubes y la patronal han tenido momentos de duda y vacilación, lógico, visto el panorama. La suspensión de la Euroliga y la Eurocup no ha cambiado el designio y la idea es que en tres semanas se retome la competición. No será un tiempo de preparación ideal, no existe aún entrenamiento colectivo puro, se espera que el próximo lunes sí se permita a todos los clubes.

La idea es que el 10 de junio estén todos los equipos en Valencia, para que los jugadores pasen controles PCR, adicionales a los que ha debido ya pasar en su club. La ACB proveerá y, si todo sale en orden, se seguirá. En la Asamblea se ha explicado el protocolo en el caso de que haya algún positivo también. No deja de haber temor en algunos jugadores, pero también hay voces que han pedido, exigiendo el cumplimiento de medidas, el regreso de la competición. Hay que intentar mantener el negocio en la medida de la posible también. Se jugaría algún partido amistoso allí mismo contra un equipo del otro grupo. El Consejo Superior de Deportes da el visto bueno al regreso, como hizo con el fútbol, siempre extremando precauciones. Obviamente, los partidos serán a puerta cerrada.

El Unicaja está inmerso en el Grupo A, junto a Barcelona, Iberostar Tenerife, Joventut de Badalona, Baskonia y Bilbao Basket. En el B figuran Real Madrid, Casademont Zaragoza, Valencia Basket, Gran Canaria, MoraBanc Andorra y San Pablo Burgos. No es sencillo el pase a semifinales, está bastante caro, pero hay una opción para el cuadro de Luis Casimiro de terminar de manera brillante la temporada. Esta temporada ha competido bien contra equipos de zona alta.

L'Alquería, el complejo construido por el Valencia Basket junto a La Fonteta, comprende nueve pistas interiores de baloncesto. Fue inaugurada hace dos años y hace unos meses acogió el torneo de la Euroliga junior, en el que el Unicaja fue campeón. Prácticamente hay casi una pista por equipo. Además, ya el Valencia ha trabajado allí estas semanas y están rodados los protocolos de seguridad. Había otras candidaturas que pelearon, nueve en total, pero Valencia se llegó el gato al agua. En imagen para el control de la pandemia es una inversión buena para la ciudad y la región y el padrinazgo de Juan Roig ha hecho el resto.