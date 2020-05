La ACB mira al 15 de junio para volver

“La semana del 8 de junio, en la que si todo va bien se iniciará la fase 3 en gran parte de España, se autorizará la reanudación de las grandes competiciones deportivas y profesionales”. La frase de Pedro Sánchez iba dirigida fundamentalmente al fútbol, pero tiene implicación también en el baloncesto. La ACB ya tuvo el viernes por la tarde un encuentro telemático entre los presidentes de los clubes de la ACB para tratar la situación. La organización se dio de plazo en su día hasta el 31 de mayo para decidir, pero la perspectiva va mejorando con el paso de las semanas y cada vez hay más convencimiento de que se podrá jugar y puede adelantarse esa decisión al primer tramo de esta semana. Hay precauciones físicas porque se ha estado tiempo parado y el tiempo de pretemporada no va a ser el ideal, pero los clubes ya van a entrar esta próxima semana en fase de trabajo colectivo. El Unicaja es uno de los que va más avanzado.

Este principio de semana próximo hay previstos más encuentros antes de que la Comisión Ejecutiva decida entre las opciones. Y ya, con el OK del Gobierno, se debe trabajar con el CSD para la autorización del protocolo. De primeras, la ACB se puso del 15 de junio al 10 de julio como fechas para cerrar la competición. Acabar antes del 30 de junio sería ideal para que los equipos no tuvieran que extender los contratos de aquellos jugadores que finalizan su compromiso. En el caso del Unicaja, Adams, Waczynski, Elegar, Simonovic, Mekel y Toupane acaban vínculo ese día y con Carlos Suárez hay una cláusula para cortarle que no se ejecutará.

El 15 de junio es lunes. Entre esa fecha y el miércoles 17 debería comenzar este tramo. Iniciando el primer día se podría jugar cada 48 horas sin problemas, con uno de los dos grupos jugando cada día (tres partidos por jornada) y hueco para jugar las semifinales y la final en un total de 14 días, acabando de esta manera el domingo 28 de junio. De esta manera, también se dejaría un hueco de una semana hipotética con el reinicio de la Euroliga y la Eurocup, algo que se tiene que ver este lunes. La sensación es que no se retomará, pero hay movimientos para que sí.

Dentro del protocolo que hay que afinar se vería si los clubes tienen que estar una semana antes en la sede. De esa reunión del viernes se puede colegir que la opción de Valencia es la que tiene más papeletas de entre las nueve que mantienen su intención de organizar. La región permanece aún en fase 1 la próxima semana, pero tiene una buena evolución. Es quizá la menos fuerte sanitariamente. Las otras opciones claras, que son Andorra, Zaragoza y las islas (Gran Canaria y Menorca) tienen mejores datos, pero hay un hecho diferencial desde el punto de vista deportivo y es que la ciudad del Turia reúne las condiciones y las infraestructuras necesarias para un evento así. El Valencia Basket puede ofrecer hasta 13 pistas anexas a La Fonteta, nueve cubiertas y cuatro al aire libre, en su nueva instalación de L’Alquería, además del Pabellón principal. Cada uno de los 12 equipos prácticamente podría tener una pista de entrenamiento a su disposición. El club taronja ya está entrenando en grupo allí mismo.

La capacidad hotelera de la ciudad valenciana es alta y en la zona cercana a La Fonteta hay varios hoteles que podrían servir de cuartel general a todos los equipos y organización. En total, unas 350-400 personas a las que se intentaría convertir en una pequeña burbuja. La candidatura valencia debe ser refrendada en la Asamblea después de la que Comisión Ejecutiva. También gustaba la opción de Andorra. Valencia cuenta con el respaldo de la figura de Juan Roig. Para las ciudades es un reclamo poder organizar esta improvisada fase final de la ACB, con 12 equipos. Sería un mensaje de confianza y seguridad desde la zona. Las últimas señales, pese a las deserciones en varias plantillas, apuntan a que la ACB 2019/20 finalizará y podrá coronar a un campeón. A partir del 15 de junio.