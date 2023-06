Abonos Unicaja 2023/24: Precios, subidas, categorías, entradas...

El Unicaja lanzará en breve su campaña de abonados, pero Antonio Jesús López Nieto ofreció indicios sobre cómo irá en la comparecencia que tuvo ante la prensa para evaluar el final de temporada. En esencia, los abonos nuevos subirán un 20%, para los que renueven la subida será de en torno al 5% y el grupo "Siempre te llevo conmigo", que durante la pandemia renunció a la devolución de dinero a cambio de ventajas posteriores, lo tendrá congelado.

"Sobre la campaña de abonados estamos recibiendo muchas llamadas. Vamos a subir los abonos", admitía el presidente cajista: "El año pasado el objetivo era recuperar a la gente, tuvimos los abonos más baratos que en la temporada 2018/19, última antes de la pandemia. Partiendo de la base de la temporada pasada, para el no abonado el aumento será de un 20%, que no cubre prácticamente ni el IPC de estos años. Habrá un aumento del 5% para los abonados, que será un poquito más caro que en la temporada 2028/19. Hay un esfuerzo del club, estamos en los precios más baratos de la ACB. No se pide un esfuerzo exhaustivo y también es importante que se sepa, es un esfuerzo moderado el que pedimos, para nosotros sigue siendo la parte más cualitativa que la cuantitativa. La atmósfera, lo que genera, la Unicajamanía que se percibe por la calle es mucho más importante que 200.000 o 300.000 euros de ticketing".

Eso sí, las entradas sueltas sí experimentarán una subida significativa, sobre todo las de los partidos más potentes ante rivales de más caché. "Para proteger a nuestros aficionados sí van a tener un aumento mayor las entradas, habrá más diferencia con el objetivo también de proteger a nuestros aficionados. El que venga a ver al Barça o al Madrid tendrá que pagar como en los otros campos. El que venga a animar, con todas las de la ley, al equipo visitante tendrá que pagar. Tampoco habrá abono de mitad de temporada, tendremos que guardar a la venta más entradas, aparte de los patrocinios. No tendremos posibilidad de abono de mitad de temporada".

Desde este viernes hasta el 27 de junio en las tiendas se puede pedir cambio de ubicación. Desde el 27 de junio hasta el día 3 de julio será el periodo de renovación y habrá ya la salida de abonos para todos los que quieran ser nuevos abonados. Es la estrategia del club.

Ventajas

Precios más bajos para abonados renovados

Ser fiel tiene premio y por ello hay distintos precios, uno más barato para Abonados Renovados (mismo precio de la temporada pasada para los “Siempre te llevo conmigo”) y otro para Nuevos Abonados.

Paga cómodamente a plazos sin intereses

El pago se puede hacer hasta en 12 plazos, de julio de 2023 a junio de 2024, sin ningún tipo de recargo, aunque podrá hacerse en menos plazos si el abonado lo solicita o si el abono se adquiere después de julio.

Entradas más baratas:

Los abonados del Unicaja tienen la posibilidad de adquirir hasta 16 entradas en taquilla con descuento para sus acompañantes (máximo 2 por partido, para todos los encuentros de la fase regular de Liga Endesa excepto Real Madrid, Barça y Playoff y la fase regular y Round of 16 de la BCL). Los abonados "Siempre te llevo conmigo" tendrán hasta 20 entradas para los mismos encuentros. Habrá un cupo de entradas limitado para este descuento, en función del partido.

Descuento en tienda del Club:

10 % de descuento en la línea de ropa de temporada y regalos promocionales, 15 % para los "Siempre te Llevo conmigo". No acumulable a otras ofertas o descuentos.

PUNTOS DE ATENCIÓN

Para todas las gestiones relacionadas con los abonos del Unicaja, además de online en la WEB, los puntos de atención son los siguientes:

Tienda de Los Guindos:

Avda. Gregorio Diego, 44

29004 Málaga

Lunes a viernes de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.Sábados de 10:00 h. a 13:00 h.

Tienda del Centro:

Plaza de la Marina, 3

29015 Málaga

Horario: Lunes a viernes de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h.Sábados de 10:00 h. a 13:00 h.