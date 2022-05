De Abromaitis a Jaime pasando por Suárez, Guerrero o Alonso y llegando a Brizuela

Juanma Rodríguez se refirió en su presencia en Zona Verde de 101 TV a la composición y el futuro de la plantilla que acabó la temporada. Muchos jugadores no seguirán y otros de los que acaban pueden tener un encaje concreto en algún escenario.

Antes, Rodríguez quiso tener un recuerdo para el capitán Carlos Suárez, al que se quiso despedir con honores. "En nombre de todos le agradecí su trabajo en el club. Cuando hablamos comentamos la rueda de prensa y el posterior homenaje que tendrá en el Carpena. Fue un acto precioso, que engrandece al club. Es el no malagueño con más partidos, nueve temporadas. Felicito al departamento de comunicación, son las cosas que hacen grande a una entidad, despedir como se debe a un jugador que ha dado tanto por este club. Él estuvo sensacional, muy natural, muy relajado. Se merecía esta primera parte. Y le queda la más bonita. Esa día, con la gente del Carpena, si viene con un equipo o como persona normal. Entendimos que su ciclo había acabado".

"Me gusta tener una reunión con todos los jugadores y el cuerpo técnico. He tenido conversaciones muy interesantes con los jugadores, con reflexiones muy válidas de ellos. Les doy mi opinión sobre cómo los vi y qué tienen que mejorar. En algunos casos, como Suárez, le comunicamos que no seguía. A alguno más también. A otros le dijimos que podían tener cabida según escenarios de plantilla. Es la realidad. Hay cupos, queremos jugadores que conozcan la Liga... Se les dice con naturalidad. A algunos les gusta más y a otros menos. Alguno valora mucho la posibilidad de jugar en Málaga, otros no tanto", razonaba Juanma Rodríguez, que era preguntado por Jaime Fernández: "Con Jaime tuve una conversación muy positiva. Ha estado cuatro temporadas. Me hizo una descripción muy, muy acertada de lo que había sido su etapa aquí. Hablamos y yo le comenté lo que el club pensaba, que es algo privado. Fue una conversación que me sirvió mucho. Conoces el punto de vista del equipo. Aunque hablas durante la temporada, hacer ese análisis a mí siempre me sirve de mucho. Hay muchos jugadores que te sorprenden del análisis tan certero que hacen, otros por su humildad para analizar. Algún jugador me hizo una descripción perfecta de lo que habían sido estos años, estuvo sembrado. Otros fueron críticos consigo mismo y el equipo. "La química, éramos jugadores muy parecidos, faltaban otras cuestiones, no hemos sabido..." Vi mucha sinceridad".

Acerca de los dos casos de canteranos como Francis Alonso y Rubén Guerrero, Rodríguez decía que "hay que tratarlos como a todos. Vienen de la cantera, uno tiene 26 y otro va para 27. Veremos si entran en el escenario concreto que quepan. Son conscientes de que han tenido unos años aquí, con roles diferentes. Rubén vino de la universidad, creo que se pensaba que iba a ser el quinto o sexto pívot y se vio primero o segundo. De repente pasó de no contar a ser titular, juega seis partidos fenomenales y después baja. Francis ha tenido días muy brillantes y otros menos. Veremos qué necesita el equipo, qué rol pueden tener y si ellos están cómodos en lo que el entrenador piensa que deben hacer".

Darío Brizuela, de los que en teoría seguirán el año próximo, "tiene contrato. Es un jugador que, lo sabe él, necesita madurar. Le dije que me gustaba el Darío del día de Fuenlabrada, con ocho puntos, seis rebotes, cinco recuperaciones, cuatro rebotes y cinco faltas hechas. Valora 26 y el equipo gana por 20. Sé que tendrá partidos de 25, que no lo para nadie. O el día de Obradoiro, que defiende a Kassius Robertson y en el tercer cuarto había hecho tres tiros. Ese día salió Darío con un golpe aquí, con la espalda fastidiada, tuvo que pedir el cambio... Le he dicho que no lo va a tener fácil el año que viene y que va a depender de él. Yo confío. Es buen chico, quiere trabajar, le he puesto ese reto por delante. Creo que lo puede ser. No hablo de sueldos, pero no es el jugador que más gana de la plantilla, no lo va a ser".

Por último, Abromaitis. "Un tío muy honesto. Es justo reconocer que ha sido de los más regulares y sólidos, quizá porque no necesita tanto el balón. Está abierto, rebotea, defiende, no comete errores... Si creemos que hay uno mejor que él, pues no seguirá. Si no, pues tendría muchas opciones, tiene pasaporte para no ocupar plaza de extracomunitario", analizaba Rodríguez.

"El entrenador y yo tenemos un año más de contrato, todos estamos apretados y hay que ganarse el contrato el año siguiente. Habrá alguna excepción. Prefiero situaciones de 1+1, si rindes continúas y si no, no. Contratos largos, si no hay situaciones muy claras, no. Si un jugador del Madrid o del Barça se quiere venir a Málaga y es diferencial, pues igual sí lo podríamos plantear. Pero eso no pasa normalmente", cerraba el director deportivo cajista.