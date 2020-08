Abromaitis, el nuevo

No se recuerda, es raro y tiene letra pequeña. El Unicaja volverá al trabajo con sólo un refuerzo para la temporada que viene. Y no se trata de que al equipo andaluz aún le quede trabajo de despachos por hacer, es que la plantilla está cerrada. Así que hoy, mientras los jugadores, el cuerpo técnico y el resto de profesionales que rodean al equipo vayan cumpliendo análisis, ejercicios y revisiones con el cuidado de no incumplir ninguno de los protocolos fijados, sólo habrá un jugador que no sepa muy bien dónde está cada cosa: Tim Abromaitis es el nuevo.

Por más que se busque en las planificaciones anteriores no hay precedentes de tener sólo un refuerzo y menos en los últimos lustros en el que cada plantilla de la ACB y del resto de ligas sufre bastantes cambios cada verano y, muchas veces, durante la temporada. Es parte de la letra pequeña que mantiene el bajo número de movimientos en el mercado del Unicaja en esta pretemporada: fichó durante una campaña repleta de problemas físicos a jugadores de un nivel que encaja con las exigencias del equipo.

Brizuela, Bouteille, Mekel y Francis Alonso no estaban a las órdenes de Luis Casimiro en el inicio del pasado curso. Precisamente el canterano del Unicaja será otro refuerzo para esta campaña, pero ya se entrenó en las fechas previas a la concentración en Valencia para la fase final de la competición y, además, no puede decirse en modo alguno que sea novedad en el club aunque esta vaya a ser su temporada de debut vestido de verde como profesional.

Con casi la mitad de efectivos del plantel entrenándose en la capital de la Costa del Sol durante las últimas fechas –Rubén Guerrero, Alberto Díaz, Deon Thompson, Carlos Suárez, Francis Alonso y los lesionados Jaime Fernández y Dragan Mirosaljevic se han podido ver por Los Guindos en las últimas semanas– y cumpliendo con los protocolos anti Covid-19 para poder ejercitarse en la disciplina del equipo, ahora está por ver si hay algún positivo entre los jugadores que han retornado en las últimas horas a Málaga para empezar a trabajar.

Todos tienen las directrices para no coincidir ni mezclarse con los compañeros y otros trabajadores del club hasta no pasar los pertinentes análisis. Así que Luis Casimiro arrancará su tercer curso baloncestístico en el Unicaja con la única cara nueva de Abromaitis.