Alarma Tyson Carter: La rodilla le obliga a parar

Tyson Carter no jugará en Miribilla. Molestias en la rodilla derecha que vuelven a reproducirse, tal y como anunciaba el Unicaja minutos antes del partido en el Bilbao Arena. El estadounidense ya dio un susto hace un par de semanas, le quitaba Ibon Navarro hierro al asunto al ser el descarte del Unicaja-Peristeri de BCL. Ha jugado los últimos partidos sin estar en plenitud física, sí en unas condiciones mínimas, mientras el Unicaja ahora apuesta por controlar esa rodilla y que pare. Entra Mario Saint-Supéry en esa lista, donde sí estará Tyler Kalinoski, tocado de su mano izquierda tras la vuelta de Le Mans. El de Ohio tuvo que entrenar el viernes con un vendaje especial. Ligeros problemas que empiezan a florecer, pero habrá que ver si el problema de Carter es mayor.

Ibon Navarro echa el freno con Lima

El regreso de Augusto Lima se aproxima, con unos plazos cada vez más exactos, mientras una recuperación que sigue sus plazos establecidos, cuando están a punto de cumplirse los once meses desde la grave lesión del brasileño. Siempre se insistió desde el Unicaja, si los tiempos respetaban, que la vuelta del canterano sería a finales de año natural. Ya hace trabajo con el resto de sus compañeros, progresivamente aumentando la carga y el contacto físico, por lo que el siguiente paso será incluirle en una convocatoria. Durante la previa del Bilbao Basket-Unicaja, Ibon Navarro actualizaba el estado de su jugador, atreviéndose incluso a dar una fecha para ese ansiado reestreno, que obligará al entrenador del Unicaja a esa gestión precisa de vestuario, con catorce jugadores profesionales, ya que las lesiones por el momento respetan.

"Me gustaría que le pudiésemos dar algún minuto de aquí a dos o tres semanas, pero a veces en estas cosas me adelanto demasiado. Depende de los fisios y Marcos Cerveró (preparador físico); cuando le vean preparado, que no está demasiado desequilibrado para las capacidades de su cuerpo, lo podremos incorporar. Va poco a poco. No quiero correr más de lo que debo. Me gustaría que estuviese en tres semanas para hacer algo, pero depende de él, que cómo evolucione, la opinión de los médicos", con la boca pequeña Ibon Navarro, con ese optimismo moderado; ya hablar de una fecha concreta y cercana es un buen indicativo.