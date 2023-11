Surne Bilbao - Unicaja: El puerto de Miribilla (20:45)

El Unicaja vuelve a hacer la maleta. Será el último paso de una travesía lejos de Málaga que hoy clausura. Balance en estas semanas que es extraordinario, ligeramente empañado por la derrota en Le Mans; pero que Ibon Navarro puntuaba como un "sobresaliente" si se consigue ganar esta noche en el Bilbao Arena, o Miribilla, ante Surne Bibao Basket (20:45 horas), otra plaza pata negra que se visita y que exigirá al equipo malagueño una última pedalada, cuando las fuerzas van justas. Remontar en Girona, hacer lo imposible ante el Real Madrid en el WiZink y ese partido de BCL que conllevó otro esfuerzo, del que apenas se ha podido descansar y extraer lecturas. Seis días de una carga emocional altísima, remontadas al margen, por los contrastes, y hay cierta urgencia de tomar aire, dentro de que la salud en la plantilla respeta y más aún los resultados. Se está poco a poco retomando esa fiabilidad lejos del Carpena, pero el equipo exterioriza aún un amplio campo de mejora, mensaje esencial para seguir el crecimiento. Irregularidad, falta de constancia o pequeños instantes de relajación, cuando lo importante es cuidar ese hambre. Lo visto en los últimos días refrenda esa confianza al máximo.

La ACB es la competición que da de comer, y Miribilla como uno de esos partidos que pueden dar otro impulso. Con una segunda posición actual que es oro, por lo que vienen semanas exigentes, mantener esa etiqueta tan preciada. Y el secreto pasa por ese porcentaje alto de victorias lejos de Málaga como condición indispensable. La Liga está que arde por esa zona de play off, con un triunfo entre el Unicaja (7-3) y el Gran Canaria el que cierra play off, con 6-4; ayuda a contextualizar el nivel de la competición. Y ahí aparecen los malagueños como primera alternativa al Real Madrid. Físicamente se llega fatigado a Bilbao, pero sin lesionados, salvo Lima, cuya vuelta se aproxima, mientras Kalinoski tiene afectada su mano izquierda, herida de guerra tras Le Mans. Se podrán administrar esas cargas, mientras se dará el regreso de Will Thomas. Más una cuestión mental, de ver hasta qué punto pesa la tralla reciente. "Hay que hacer un último esfuerzo y apretar los dientes", decía Ibon Navarro en la previa, sabiendo la plantilla que cerrar esta fase crítica de noviembre con 3-0 en ACB sería algo primoroso.

Y un Surne Bilbao Basket que necesita retomar el vuelo después de cinco derrotas seguidas, la última en Badalona con ese triple imposible de Andrés Feliz. Balance de 4-6 que no se adapta al nivel del equipo de Jaume Ponsarnau, bloque bien trabajado y de autor. Puso en aprietos recientemente al Real Madrid (84-87), una prórroga con Lenovo Tenerife (91-92); es un equipo que tiene potencial para pelear play off, más ese factor Miribilla, fisonomía que tiene cierto parecido con el Carpena. Una cancha que aprieta, especial y con una atmósfera particular. UCAM Murcia ha caído esta temporada, otra referencia útil. Compaginando con la FIBA Europe Cup, segunda competición FIBA, que sirva como acicate para el fin de semana, hasta ahora invicto (6-0). El escolta Adam Smith es el líder en lo estadístico (14.1 puntos por partido), pero tiene nombres familiares como Xavi Rabaseda, el veterano Alex Renfroe o Melwin Pantzar, un interesante proyecto en su día del Real Madrid y que empieza a hacer carrera; con el pívot Sacha Killeya-Jones como principal referencia interior. Muy completo y extenso en alternativas. Aquí acabará esta etapa reina para el Unicaja, ya lo siguiente será volver al Carpena y una semana para recuperar la rutina, que falta hace. Miribilla es el último paso.