Ibon Navarro actualiza el estado de Alberto Díaz y Darío Brizuela

La idea del Unicaja es que Alberto Díaz y Darío Brizuela puedan tener algo de rodaje antes de la BCL, imprescindible pasar ese control de calidad y sostener una idea más firme del estado de ambos. El capitán retomó la convocatoria con BAXI Manresa, completó minutos de calentamiento a un ritmo moderado, pensando en que pudiera pisar el parqué ante el Real Madrid, plazos que se mantienen. Sí que ha sufrido una variación del plan el caso del vasco, con unos problemas en la rodilla más duraderos de la primera estimación, y tampoco se iba a arriesgar un ápice. Actualizaba Ibon Navarro el estado físico de ambos jugadores, confirmando que la intención es que juegue ante los blancos.

"Viajarán Alberto y Darío, intentaremos darles minutos, esto tampoco es bueno para el equipo a nivel de juego, meter a dos jugadores a la vez que llevan fuera varios días. Alberto físicamente está bien, evidentemente lleva varias semanas fuera del equipo, y a nivel de ritmo le falta mucho, pero no le he visto mal. Y Darío lleva menos tiempo fuera, pero sí que es verdad que no está con tanta confianza, sensaciones buenas, como si lo está Alberto, que está más recuperado que Darío en este punto. A ver si podemos hacer una rotación de calidad y nos vale para ellos, además de poder competir en el WiZink", ese es el plan, según Ibon Navarro.

Sería una magnífica noticia porque era una obsesión en el club, que ambos jugadores pudiesen tener un mínimo ritmo de competición el próximo viernes, el profundizar una rotación de solo diez jugadores, escaso para lo que es la esencia del Unicaja. Alberto Díaz vuelve tras cinco semanas fuera, tiempo que ha sido más prolongado del previsto, por suerte se ha mantenido una dinámica de resultados inmejorable; dos semanas han sido lo de Brizuela.