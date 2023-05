Un Unicaja precavido en el WiZink Center por la Final Four de BCL

El Unicaja afronta unos días peligrosos, la exigencia de dar una buena versión ante el Real Madrid, rival que te demanda una focalización máxima, pero con la particularidad esta ocasión al tener tan cerca la Final Four de BCL, inevitablemente en la cabeza, pese a la ambición con la que viajan los malagueños a la capital, con once victorias seguidas, contexto inmejorable, y además con un Real Madrid, que al igual que el Unicaja, tendrá la cabeza en otros temas, lógico, en su serie con Partizan de Belgrado, que se resolverá el próximo miércoles en el mismo escenario. Hablaba Ibon Navarro en la previa de si puede haber una variación del plan, gestión de la rotación teniendo en cuenta en el partido del Bonn, reconocía el técnico vitoriano que se contempla desde el cuerpo técnico. Es complejo el afrontar una cita de estas características antes de jugarte tanto.

"Si fuera un partido a priori menos difícil, no voy a decir sencillo porque no hay partidos fáciles en ACB, que no supiese un reto tan grande como ir a jugar ante el Real Madrid al WiZink Center, sería más peligroso porque los jugadores estarían pensando en lo que viene después. No voy a mentir, a efectos de cargas, también lo estamos pensando, no a nivel de preparación del partido. Pero el reto es muy grande, importante, ir a un WiZink que tendrá una magnífica entrada, por lo que ha levantado el Real Madrid esta semana, una eliminatoria de 0-2, a un equipo que hemos ganado en Copa del Rey. Va a ser un partido muy complicado, entonces no es difícil abstraerse de lo que viene después porque el reto es muy atractivo", explicaba el vitoriano en sala de prensa, un problema que también tienen los de Chus Mateo, aunque con una selección eterna donde elegir.