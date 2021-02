Alberto Díaz: "Sentimos impotencia"

Alberto Díaz no está en Polonia con la selección española, como estaría en condiciones normales si su estado físico fuera óptimo. El base malagueño es uno de los tres profesionales que queda sano, junto a Tim Abromaitis y Yannick Nzosa. Con los canteranos trabaja en el Carpena, él que es pata negra en Los Guindos.

Días después de los cuartos de final de la Copa del Rey, una experiencia en la que hubo un cúmulo de sensaciones, alegría por la competitividad y pena por haberse ido una gran oportunidad. Alberto Díaz estuvo en los micrófonos de Cope Málaga, donde analizó todo lo que pasó y lo que viene. "Es una semana muy diferente, muy rara para nosotros por la ventana. Pero es el calendario que toca. Aparte del cabreo que tenemos estamos con buenas sensaciones en la pista y queríamos aprovecharlas en los próximos partidos. Es momento de adaptarse, de ir manteniendo sensaciones y hay que trabajar duro para ello. Se va digiriendo todo poco a poco, es verdad que nos duele, queríamos estar ahí, peleando. Es deporte, hay que pasar página y pensar en el siguiente partido", decía el base malagueño: "La Copa des así, a un partido, te la juegas. Y sales a ganar. No éramos los favoritos, pero yo estaba convencido, a pesar de que no habíamos sido regulares, de que a un partido podíamos ganar a cualquiera. Fuimos con esa ilusión y compromiso y estuvimos a punto de conseguirlo".

Sobre el arbitraje que el equipo padeció ante el Barcelona, Alberto fue sincero. "Sentimos impotencia, es verdad que te desquicia, pero somos profesionales y tenemos que vivir con ello. Como demostramos, teníamos que seguir compitiendo hasta el final. Llega un momento en la prórroga en el que estábamos fuera de sí, salidos de quicio, pero uno en mitad del partido no puede pararse a quejarse, tiene que seguir en el partido. Y es lo que honra al equipo", decía Alberto Díaz, al que se le preguntaba por la camiseta que sacó el club con el 2+1 de Abromaitis: "No la he comprado, la vi ayer. Hay que tomárselo con humor. Estamos dolidos y hay cosas que tienen mucha repercusión, más en una Copa del Rey. Sacar ese mosqueo con algo de humor está bien. Tenemos que pasar página y los jugadores centrarnos en lo estrictamente deportivo. El equipo está con mucha más confianza, con muchas ganas de demostrar que somos mejores de lo que hemos mostrado en los últimos meses. Ahora tenemos unas ganas locas de cambiar esta dinámica".

Se marchó Luis Casimiro, el técnico que hizo debutar a Alberto Díaz en profesionales, el que se lo llevó cedido a Fuenlabrada y quien también le dio continuidad en esta etapa. "Luis es lo menor de todo lo que ha pasado. Somos los jugadores, entramos en una dinámica negativa, con la mochila llena de piedras, frustración, no salían las cosas. Al final todo el mundo es culpable de esta situación. El deporte es así, hay momentos en los que se necesita un cambio para despejar todo. Todos, yo el primero, somos culpables en esta situación. Es duro, es una parte de nuestro trabajo muy complicada. Bajo mi punto de vista personal, no era el técnico el problema. Éramos nosotros y que alguien pague por lo que hacemos en la pista es duro, duele. A mí más porque tenía conexión dentro y fuera con él. Hay que asumirlo como una experiencia para aprender", afirma el base, que admite cambios a la hora de llevar el equipo: "Es bastante más ordenado, con Luis jugábamos un juego mucho más abierto y más libre. Está todo más estructurado y organizado, pendientes de los pequeños detalles y ha sido el cambio que necesitábamos".

"Era una competición en la que teníamos mucha ilusión todos, aficionados y club. No hemos cumplido los objetivos que teníamos marcados. No podemos volver atrás y ahora vendrán dos partidos para seguir mejorando. Es muy importante ganar estos partidos por nuestra imagen y demostrar que vamos por arriba", asegura Alberto sobre la decepción de la Eurocup.

Preguntado por la ausencia con la selección, Alberto dio a entender que se había pactado su ausencia a las órdenes de Sergio Scariolo: "Con respecto a la selección ha habido muchas otras cosas que han podido influir, son temas deportivos que nosotros sabemos cómo van. Es una decisión entre todos al final. Yo quería recuperarme 100% el físico, que después de la lesión me ha costado un poco. Es una decisión tomada entre todos y no me ha sorprendido no ir porque hay otros compañeros a gran nivel. Es una buena noticia que haya tantos jugadores del Unicaja en la selección, les deseo con mucha fuerza que ganen los dos partidos en Polonia y eso es lo importante".

"Es duro para él y para nosotros. No es una temporada fácil para él y tenemos que apoyarlo y animarlo y en cuatro semanas ya estará dándolo todo", afirmaba Alberto Díaz sobre la lesión de Carlos Suárez, al tiempo que dejaba de lado la posible salida de Milosavljevic, Gerun o Mekel: "No sabemos nada. La prensa sacáis cosas que dentro del equipo desconocemos. Está trabajando duro y nosotros también. Todo sigue igual, con eso nos quedamos".