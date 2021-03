Alberto Díaz será una de las novedades del Unicaja para este sábado ante el Herbalife Gran Canaria en el Martín Carpena. El base malagueño dice encontrarse "mucho mejor" de los problemas de rodilla que le obligaron a parar tras el partido ante Movistar Estudiantes hace ya dos semanas. Ese tiempo de pausa le ha servido para ir "cogiendo esa estabilidad en mis problemas de rodilla" y afirma que va a "estar preparado para el próximo partido".

"Evidentemente me ha venido bien. Desgraciadamente las circunstancias no eran las que a todos nos hubiese gustado pero para mis problemas físicos me ha venido bien", comentaba sobre su parón estas dos últimas semanas, pensando ya en el conjunto grancanario que visita el Carpena.

"Todo partido es importante para nosotros. Gran Canaria viene en un gran nacha, de meterse en cuartos de Eurocup, con un nivel de juego muy alto. Va a ser un partido complicado", explicaba el pelirrojo, que recordaba que "han cambiado muchos jugadores, la mitad de la plantilla, es otro ritmo de juego, casi otro estilo de juego. Ellos están ahora con mucha moral, un grado de motivación muy alto, con una racha muy buena... Es un rival muy peligroso".

Ya fuera de la Eurocup, el Unicaja volverá a tener solo un partido a la semana hasta final de temporada obviando excepciones. Un cambio que Alberto considera "importante" para el equipo: "Estamos acostumbrados a doble partido. Hay que adaptarse. Nunca se sabe, espero que esto nos ayude a entrenar más, a corregir detalles y a poder mejorar".

Sobre la moral del equipo y la recta final, zanjaba así al respecto, con confianza en el grupo: "El grupo está bien, sabemos la situación en la que estamos. Estamos unidos. La gente es positiva. Es una recta final que puede ser bonita y el equipo está mentalizado en ello".