El consejo de Gal Mekel a Pablo Sánchez

La posición de base está siendo un verdadero quebradero de cabeza esta temporada en el Unicaja. Es la única posición donde todos los profesionales de la plantilla estuvieron lesionados y se perdieron varios partidos. Hubo incluso donde coincidieron en el tiempo las ausencias de Alberto Díaz, Gal Mekel y Jaime Fernández. Se espera que meses después, ahora Fotis Katsikaris, los tres estén disponibles para la visita del Herbalife Gran Canaria al Carpena. El malagueño se perdió los dos últimos partidos de Eurocup y el israelí lleva meses fuera. Si no ocurre ningún imprevisto, lo más probable es que reaparezca esta jornada. Pero habrá que ir con paciencia porque su problema derivado del COVID-19 fue serio.

El cuarto en discordia, una vez salió Frankie Ferrari, es Pablo Sánchez. El jienense, a caballo entre el primer equipo cajista y el CB Marbella, rascó minutos frente al Joventut y el AS Mónaco. Y los aprovechó el joven, que poco a poco se va colando entre la rendija. Tiene tres buenos maestros que le hacen de cicerones en la élite, curiosamente cada uno un tipo de base muy diferente al otro.

"Desde que llegué el ejemplo que nos han puesto siempre es que había que trabajar como Alberto, ser tan humilde como él. Una vez que llegué por primera vez al primer equipo me di cuenta que era verdad. Siempre está allí el primero. Intento coger todo lo que puedo de él y de los demás compañeros también", explicaba el canterano, uno de los jugadores de más proyección en Los Guindos, de Alberto Díaz en Zona Verde de 101TV, mientras reincidía en su carácter: “Muy humilde, muy trabajador, siempre ayuda en cualquier cosa”.

Un máster acelerado para el internacional español. "Intento coger todo lo que me pueda servir. Jaime y Gal son dos jugadores magníficos y siempre le pregunto cualquier cosa que me pueda ayudar", aseguraba Pablo Sánchez. El joven, de 18 años, regresará a tiempo completo a Marbella cuando Mekel comience a competir. Su vuelta está muy cerca en un curso muy accidentado para él, donde apenas ha jugado 10 partidos. Con el Unicaja no lo hace desde noviembre.

El israelí aconseja a Sánchez, al que saca 15 años. "El otro día en su proceso de readaptación estuvimos trabajando juntos y me dijo ‘si entrenas conmigo vas a hacerte un hombre’. Fue justo antes del partido frente al Joventut. Muy bien con él", contaba el canterano, que le piropeaba: "Es impresionante. Cuando lo estás defendiendo no sabes lo que te va a hacer ni a donde va a pasar la bola. Es muy, muy bueno".

Poder disponer de los tres le debe dar una nueva dimensión al Unicaja y muchas más armas a Katsikaris. El griego, a la par que a un pívot, demandaba el fichaje de un base a su llegada. Lo tendrá ahora con Mekel, un director de juego en su más pura definición. Ello permitirá con seguridad que Jaime Fernández juegue más minutos de escolta, donde el entrenador quiere aprovechar su desequilibrio. El madrileño viene demostrando que ya se encuentra en un nivel notable. La entrada del israelí debe aumentar la competencia y poder disponer por primera vez del perímetro, la gran amenaza del equipo malagueño, al completo.