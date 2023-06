Alberto Díaz: "Para alguien de la casa, sentir esto es muy emocionante"

Alberto Díaz hablaba a pie de pista justo al consumarse el fin de una temporada inolvidable para el Unicaja. Palabras del capitán en Radio Marca Málaga tras esa vuelta de honor en el Carpena y una afición entregada con el conjunto malagueño, estampas especiales, inevitables pese al triunfo definitivo del Barça. "Dulce derrota por la gente, pero queríamos competir. Nos ha pesado. Ha sido una temporada larga. Han sido mejores en estos partidos. Es increíble y lo contenta que ha estado el público. Para alguien como yo de la casa, vivir esto es emocionante. Ellos son unos jugadores de tremenda calidad. Nos hemos atascado. Nos pararon el juego al no correr. Son un equipo Final Four de Euroliga y defensivamente son tremendos. Es el Barcelona. Nos ha faltado un poco de gasolina. Nos da pena acabar este año. Ha sido muy bonito. Lo hemos disfrutado. Queríamos mas. Hemos creado un vínculo no solo con cuerpo técnico sino con la afición. Nos entristece terminar así. ¿Mi futuro? Espero volver a estar aquí el año que viene aquí", explicaba el malagueño.

También Darío Brizuela, adorado para la eternidad en Málaga. "Nos ha salido todo peor. Hemos tenido un poco más de cansancio. Intento mirar lo bueno. Terminar la temporada en Málaga es un recuerdo inolvidable. Lo hemos dado todo. Hay mucha gente que ha jugado jodida. Lesionada, cansada. Si se pierde así. No se puede reprochar nada. Hay que seguir construyendo esto. ¿Vacaciones? Llevo sin pisar mi tierra diez, once meses. Sé que vas a ser corto, pero quiero disfrutar con perspectiva. Este año ha sido muy importante para mí". Acompañado de su hijo Bruno. "El niño se ha portado genial y me apetecía que estuviera. Sensaciones positivas. A ver si no nos sale pívot. Es mejor que sea un exterior", bromeaba el jugador donostiarra.