Alberto Díaz: "Hemos aprendido la lección del año pasado"

Sobre la pista del Belgrado Arena, con todas las luces leds brillando, hablaron los capitanes y entrenadores de esta Final Four de BCL, a poco más de 24 horas de que arranque. Primer turno para los jugadores. Ahí aparecía Alberto Díaz, capitán del Unicaja, y máximo favorito para levantar el título, lo dicen los rivales, también las casas de apuestas y lo refrenda la trayectoria impecable del equipo malagueño esta temporada. "En una Final Four, no hay un favorito, porque todo los equipos son muy buenos y han demostrado tener talento para estar aquí. Creo que hemos aprendido la lección de la pasada Final Four en Málaga", avisa el malagueño. Tendrá que ratificarse en la pista, ante un UCAM Murcia peligroso y que merece un profundo respeto. Esa semifinal se emitirá desde el Carpena, allí presenciaba Alberto Díaz la Final Four de Atenas en 2007. "Me siento un privilegiado por estar aquí y formar parte de un equipo que está dando alegrías a toda Málaga. Como capitán y malagueño, el tratar de dar una alegría a tu gente es algo maravilloso. Lo estoy disfrutando mucho, valora más que nadie el estar en esas posiciones.

De cómo va esa mentalización durante la semana, desde el martes, cuando el equipo pisó Belgrado. "Hacer los mismos hábitos que hacemos siempre, nada especial. Adaptarnos a una serie de cosas y no movernos de ahí. Y que el día siguiente sea similar al anterior", transmite tranquilidad. Contestaba Alberto Díaz a algún periodista internacional sobre su etiqueta de jugador defensivo, nuevamente candidato a mejor defensor del año en la competición. "Es verdad que la calidad de los defensores de la competición sigue aumentando. Sant Ross, Kurucs, grandes defensores de la competición en esta Final Four, Cook, Salin. He mencionado a jugadores del UCAM Murcia porque son duros y que defienden muy bien, tendremos cuidado con ellos", bromeaba Díaz.

A su izquierda, Nemanja Radovic, capitán del UCAM Murcia, y que guarda cercanía con Alberto por tantas temporadas en ACB. "Entiendo que Unicaja puede tener presión porque esta jugando un baloncesto increíble. Son primeros en ACB, hicieron un gran trabajo el año pasado. Entendemos que puedan sentirlo. Estamos haciendo una temporada muy buena, lo estamos haciendo bien. No tenemos presión por estar aquí, ya lo hemos hecho muy bien. Cero presión", decía el pívot, que jugara su primera Final Four en Belgrado, próximo a su Montenegro. "Que mi primera Final Four sea en Belgrado es algo muy feliz para mí. Somos un grupo especial. El equipo ha hecho un gran año, hay micha unidad. Nos enfrentamos a un duro rival como Unicaja. Gran trabajo, baloncesto duro y seguro que un partido difícil. Nos conocemos muy bien. Hemos jugado muchos partidos en los últimos años. Conocemos mucho a la plantilla del Unicaja, y siempre puede haber sorpresas". Radovic se refería a Perry, con quien ha compartido experiencias en la selección montenegrina. "Es mi hermano de la selección, nos ayudamos mucho el uno al otro. Muy bueno enfrentarme a él. Tenemos una gran relación. Es un gran jugador, dentro de un súper equipo como el Unicaja. Muy interesante jugar contra él mañana".

Y una nueva Final Four para el eterno Marcelinho Huertas. "Misma energía que todas las demás y respeto. Hay mejores jugadores y equipos cada año, es una competición corta. Sufrimos con Hapoel, en ese grupo de Round of 16, también con Peristeri. Jugar duros y concentrados durante todo el fin de semana. Y dar lo mejor de nosotros. Si lo hacemos, encontraremos nuestras opciones aquí", sabiduría del brasileño, que se enfrentará a Joe Ragland. "Es tremendo. Ha hecho una gran temporada. Es el líder del Peristeri, unos números de locos, anotando, asistiendo, es el líder de ellos. Habrá que estar pendientes de el, pero tienen otros grandes jugadores. Si tenemos control, tendremos opciones".

También hablaba Leonidas Kalesakis, capitán del Peristeri, equipo que ha ido creciendo durante la temporada. "Creímos en ello incluso cuando estábamos 0-3 en octavos de final. El punto de inflexión fue la victoria contra Karsiyaka en nuestra casa, lo que nos dio la confianza para continuar. Si no tienes nada que perder ganas confianza. Y finalmente lo logramos".